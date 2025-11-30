Відео
Підрив танкерів РФ у Чорному морі — Туреччина занервувала

Підрив танкерів РФ у Чорному морі — Туреччина занервувала

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 17:21
Атака СБУ на російські танкери у Чорному морі: Туреччина занепокоєна
Підрив танкерів РФ у Чорному морі. Фото: кадр з відео

У Чорному морі у ніч на 28 листопада морські дрони СБУ вдарили по двох підсанкційних російських танкерах KAIROS та VIRAT, які входять до так званого "тіньового флоту". В Анкарі вже занепокоїлись підривом.

Про це йдеться в заяві речника МЗС Онджу Кечелі.
 

Читайте також:

Операція СБУ зачепила інтереси Анкари

У МЗС Туреччини офіційно підтвердили, що інциденти сталися у виключній економічній зоні країни. Саме це і викликало нервову реакцію турецької дипломатії.

"Ми з занепокоєнням сприймаємо напади на танкери KAIROS і VIRAT у Чорному морі. Вони створили загрозу безпеці судноплавства, життю, майну та довкіллю в регіоні", — зазначено у заяві.

Анкара наголосила, що перебуває в контакті з усіма сторонами, аби уникнути ескалації та захистити власні економічні інтереси в Чорному морі.

Що сталося з танкерами та екіпажем

За даними Міністерства транспорту Туреччини, танкер KAIROS ішов порожнім до російського порту Новоросійськ. Судно загорілося за 28 миль від берега. На борту перебували 25 людей — їхній стан задовільний.

Щодо VIRAT, то всі 20 членів екіпажу також у безпеці. На місці працюють підрозділи берегової охорони, які контролюють ситуацію та перевіряють можливі наслідки для довкілля.

Обидва судна були частиною "тіньового флоту" РФ

KAIROS і VIRAT входять до мережі танкерів, якими Росія обходить міжнародні санкції, транспортує нафту та заробляє на її експорті. Українські морські дрони Sea Baby вже неодноразово били по такій логістиці, завдаючи РФ економічних втрат і блокуючи маршрути постачання.

Нагадаємо, турецьке судно в порті Ізмаїла отримало пошкодження під час однієї з останніх російських атак. Також ми писали, що аналітики припускають навмисне попадання по турецькому танкеру-газовозу

Туреччина Одеса Чорне море Новини Одеси дрони танкер
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
