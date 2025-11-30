Атака СБУ на российские танкеры в Черном море: Турция обеспокоена

Подрыв танкеров РФ в Черном море — Турция занервничала
В Черном море в ночь на 28 ноября морские дроны СБУ ударили по двум подсанкционным российским танкерам KAIROS и VIRAT, которые входят в так называемый "теневой флот". В Анкаре уже обеспокоились подрывом.
Об этом говорится в заявлении представителя МИД Онджу Кечели.
Операция СБУ задела интересы Анкары
В МИД Турции официально подтвердили, что инциденты произошли в исключительной экономической зоне страны. Именно это и вызвало нервную реакцию турецкой дипломатии.
"Мы с беспокойством воспринимаем нападения на танкеры KAIROS и VIRAT в Черном море. Они создали угрозу безопасности судоходства, жизни, имуществу и окружающей среде в регионе", — говорится в заявлении.
Анкара подчеркнула, что находится в контакте со всеми сторонами, чтобы избежать эскалации и защитить собственные экономические интересы в Черном море.
Что произошло с танкерами и экипажем
По данным Министерства транспорта Турции, танкер KAIROS шел пустым в российский порт Новороссийск. Судно загорелось в 28 милях от берега. На борту находились 25 человек — их состояние удовлетворительное.
Что касается VIRAT, то все 20 членов экипажа также в безопасности. На месте работают подразделения береговой охраны, которые контролируют ситуацию и проверяют возможные последствия для окружающей среды.
Оба судна были частью "теневого флота" РФ
KAIROS и VIRAT входят в сеть танкеров, которыми Россия обходит международные санкции, транспортирует нефть и зарабатывает на ее экспорте. Украинские морские дроны Sea Baby уже неоднократно били по такой логистике, нанося РФ экономические потери и блокируя маршруты поставок.
Напомним, турецкое судно в порту Измаила получило повреждения во время одной из последних российских атак. Также мы писали, что аналитики предполагают умышленное попадание по турецкому танкеру-газовозу.
