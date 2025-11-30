Атака СБУ на российские танкеры в Черном море: Турция обеспокоена

Подрыв танкеров РФ в Черном море. Фото: кадр из видео

В Черном море в ночь на 28 ноября морские дроны СБУ ударили по двум подсанкционным российским танкерам KAIROS и VIRAT, которые входят в так называемый "теневой флот". В Анкаре уже обеспокоились подрывом.

Об этом говорится в заявлении представителя МИД Онджу Кечели.

Операция СБУ задела интересы Анкары

В МИД Турции официально подтвердили, что инциденты произошли в исключительной экономической зоне страны. Именно это и вызвало нервную реакцию турецкой дипломатии.

"Мы с беспокойством воспринимаем нападения на танкеры KAIROS и VIRAT в Черном море. Они создали угрозу безопасности судоходства, жизни, имуществу и окружающей среде в регионе", — говорится в заявлении.

Анкара подчеркнула, что находится в контакте со всеми сторонами, чтобы избежать эскалации и защитить собственные экономические интересы в Черном море.

Что произошло с танкерами и экипажем

По данным Министерства транспорта Турции, танкер KAIROS шел пустым в российский порт Новороссийск. Судно загорелось в 28 милях от берега. На борту находились 25 человек — их состояние удовлетворительное.

Что касается VIRAT, то все 20 членов экипажа также в безопасности. На месте работают подразделения береговой охраны, которые контролируют ситуацию и проверяют возможные последствия для окружающей среды.

Оба судна были частью "теневого флота" РФ

KAIROS и VIRAT входят в сеть танкеров, которыми Россия обходит международные санкции, транспортирует нефть и зарабатывает на ее экспорте. Украинские морские дроны Sea Baby уже неоднократно били по такой логистике, нанося РФ экономические потери и блокируя маршруты поставок.

Напомним, турецкое судно в порту Измаила получило повреждения во время одной из последних российских атак. Также мы писали, что аналитики предполагают умышленное попадание по турецкому танкеру-газовозу.