Видео

Атака на Одесчину — турецкое судно пострадало из-за капитана

Атака на Одесчину — турецкое судно пострадало из-за капитана

Дата публикации 20 ноября 2025 10:48
обновлено: 10:11
Удар по кораблю в Измаиле произошел из-за ошибки капитана турецкого судна
Пожар на турецком корабле. Фото: скриншот из видео

Турецкое судно в порту Измаила получило повреждения во время российской атаки, потому что его капитан не выполнил указания по безопасности. Предупреждения об уходе с причала получили все экипажи, но часть их проигнорировала. Большинство судов отошли и избежали поражения.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Атака на судно

Атака на судно

Представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что предупреждение о немедленном оставлении причального фронта прозвучало заблаговременно, однако несколько капитанов не среагировали. Среди них был и руководитель турецкого судна, которое впоследствии попало под удар. По словам Плетенчука, проблема заключалась именно в несоблюдении инструкций.

"Когда звучало предупреждение о необходимости покинуть причальный фронт, то в этом случае оно было банально проигнорировано. И не только этим судном, но и двумя другими, которые пострадали во время этого удара. Остальные суда выполнили указания и отошли, и никаких повреждений не получили", — отметил он.

Плетенчук подчеркнул, что соблюдение процедур безопасности остается обязательным условием для всех, кто работает в портовой зоне, особенно во время активных атак РФ на причальную инфраструктуру.

Напомним, мы сообщали, что ночью, 17 ноября, оккупанты атаковали Измаил в Одесской области. Также мы писали о том, как Румыния отреагировала на этот обстрел.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
