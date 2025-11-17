Атака дронами в Одесской области 17 ноября - повреждения и последствия

Пожарные тушат пожар после обстрела. Фото: Олег Кипер/Telegram

Ночью 17 ноября российские дроны массированно атаковали Одесскую область. Взрывы прогремели в нескольких городах и районах, часть беспилотников сбили силы ПВО. Повреждены энергетические и портовые объекты, есть пожары и один пострадавший человек. На местах работают спасатели, энергетики, следователи и прокуроры.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама

Читайте также:

Последствия атаки

Во время ночного удара зафиксированы значительные повреждения энергетической и портовой инфраструктуры. Пострадал 18-летний мужчина — ему оказали первую помощь на месте. В результате обстрела повреждения также получили несколько гражданских судов, а на отдельных объектах возникли пожары. К тушению привлекли технику и личный состав ГСЧС и местных пожарных команд. Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что продолжаются восстановительные работы.

Прокуроры открыли уголовное производство по факту военных преступлений. На месте работают прокуроры и следователи территориальных подразделений полиции, которые документируют последствия атаки.

Поврежденное в результате атаки судно, фото: Олег Кипер/Telegram

Огнеборец ликвидирует последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Энергетическая ситуация

Один из энергетических объектов ДТЭК также попал под удар. По резервным схемам удалось переподключить 4 000 семей, еще около 32 500 домохозяйств остаются без электричества. Энергетики смогут начать ремонт только после разрешения от военных и спасателей. Повреждения значительные, восстановление потребует времени.

Последствия атаки в Одесской области. Фото: Олег Кипер/Telegram

Ситуация в Измаиле

Мэр Измаила Андрей Абрамченко сообщил, что 17 ноября школы будут работать дистанционно. Детские сады №31 "Капитошка", №33 "Теремок", №34 "Дельфинятко" и №22 "Родничок" остаются открытыми.

Стационарные Пункты несокрушимости работают с 8:00 до 22:00 по адресам:

ул. Героев Измаила, 45;

ул. Героев Измаила, 25;

ул. Национальной гвардии Украины, 79;

ул. Придунайская, 411;

ул. Патриотов, 3а;

ул. Михайловская, 25;

ул. Франко Ивана, 5а;

ул. Франко Ивана, 22.

Мобильные пункты работают круглосуточно возле общежитий с электроотоплением. Есть электропитание, интернет, возможность зарядить телефон, комнаты матери и ребенка и санузлы. В городе стабильное тепло- и водоснабжение.

Пожарные ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что россияне атаковали Балаклею ракетами — есть жертвы. Также мы писали, что в результате обстрела Изюма пострадал ребенок.