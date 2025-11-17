Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Последствия ночной атаки на Одесчину — появились первые фото

Последствия ночной атаки на Одесчину — появились первые фото

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 09:12
обновлено: 09:12
Атака дронами в Одесской области 17 ноября - повреждения и последствия
Пожарные тушат пожар после обстрела. Фото: Олег Кипер/Telegram

Ночью 17 ноября российские дроны массированно атаковали Одесскую область. Взрывы прогремели в нескольких городах и районах, часть беспилотников сбили силы ПВО. Повреждены энергетические и портовые объекты, есть пожары и один пострадавший человек. На местах работают спасатели, энергетики, следователи и прокуроры.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки

Во время ночного удара зафиксированы значительные повреждения энергетической и портовой инфраструктуры. Пострадал 18-летний мужчина — ему оказали первую помощь на месте. В результате обстрела повреждения также получили несколько гражданских судов, а на отдельных объектах возникли пожары. К тушению привлекли технику и личный состав ГСЧС и местных пожарных команд. Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что продолжаются восстановительные работы.

Прокуроры открыли уголовное производство по факту военных преступлений. На месте работают прокуроры и следователи территориальных подразделений полиции, которые документируют последствия атаки.

У ніч на 17 липня РФ атакувала Одещину дронами
Поврежденное в результате атаки судно, фото: Олег Кипер/Telegram
У ніч на 17 липня РФ атакувала Одещину дронами
Огнеборец ликвидирует последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Энергетическая ситуация

Один из энергетических объектов ДТЭК также попал под удар. По резервным схемам удалось переподключить 4 000 семей, еще около 32 500 домохозяйств остаются без электричества. Энергетики смогут начать ремонт только после разрешения от военных и спасателей. Повреждения значительные, восстановление потребует времени.

У ніч на 17 липня РФ атакувала Одещину дронами
Последствия атаки в Одесской области. Фото: Олег Кипер/Telegram

Ситуация в Измаиле

Мэр Измаила Андрей Абрамченко сообщил, что 17 ноября школы будут работать дистанционно. Детские сады №31 "Капитошка", №33 "Теремок", №34 "Дельфинятко" и №22 "Родничок" остаются открытыми.

Стационарные Пункты несокрушимости работают с 8:00 до 22:00 по адресам:

  • ул. Героев Измаила, 45;
  • ул. Героев Измаила, 25;
  • ул. Национальной гвардии Украины, 79;
  • ул. Придунайская, 411;
  • ул. Патриотов, 3а;
  • ул. Михайловская, 25;
  • ул. Франко Ивана, 5а;
  • ул. Франко Ивана, 22.

Мобильные пункты работают круглосуточно возле общежитий с электроотоплением. Есть электропитание, интернет, возможность зарядить телефон, комнаты матери и ребенка и санузлы. В городе стабильное тепло- и водоснабжение.

У ніч на 17 липня РФ атакувала Одещину дронами
Пожарные ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что россияне атаковали Балаклею ракетами — есть жертвы. Также мы писали, что в результате обстрела Изюма пострадал ребенок.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации