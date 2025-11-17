Атака дронами на Одещину 17 листопада — пошкодження та наслідки

Вогнеборці гасять пожежу після обстрілу. Фото: Олег Kіпер/Telegram

Уночі 17 листопада російські дрони масовано атакували Одеську область. Вибухи пролунали в кількох містах і районах, частину безпілотників збили сили ППО. Пошкоджено енергетичні та портові об’єкти, є пожежі й одна постраждала людина. На місцях працюють рятувальники, енергетики, слідчі та прокурори.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реклама

Читайте також:

Наслідки атаки

Під час нічного удару зафіксовано значні пошкодження енергетичної та портової інфраструктури. Постраждав 18-річний чоловік — йому надали першу допомогу на місці. Внаслідок обстрілу ушкоджень також зазнали кілька цивільних суден, а на окремих об’єктах виникли пожежі. До гасіння залучили техніку та особовий склад ДСНС і місцевих пожежних команд. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що тривають відновлювальні роботи.

Прокурори відкрили кримінальне провадження за фактом воєнних злочинів. На місці працюють прокурори та слідчі територіальних підрозділів поліції, які документують наслідки атаки.

Пошкоджене внаслідок атаки судно. Фото: Олег Kіпер/Telegram

Вогнеборець ліквідовує наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини

Енергетична ситуація

Один з енергетичних об’єктів ДТЕК також потрапив під удар. За резервними схемами вдалося перепідключити 4 000 родин, ще близько 32 500 домогосподарств залишаються без електрики. Енергетики зможуть почати ремонт лише після дозволу від військових та рятувальників. Пошкодження значні, відновлення потребуватиме часу.

Наслідки атаки на Одещину. Фото: Олег Kіпер/Telegram

Ситуація в Ізмаїлі

Мер Ізмаїла Андрій Абрамченко повідомив, що 17 листопада школи працюватимуть дистанційно. Дитячі садочки №31 "Капітошка", №33 "Теремок", №34 "Дельфінятко" та №22 "Джерельце" залишаються відкритими.

Стаціонарні Пункти незламності працюють з 8:00 до 22:00 за адресами:

вул. Героїв Ізмаїла, 45;

вул. Героїв Ізмаїла, 25;

вул. Національної гвардії України, 79;

вул. Придунайська, 411;

вул. Патріотів, 3а;

вул. Михайлівська, 25;

вул. Франка Івана, 5а;

вул. Франка Івана, 22.

Мобільні пункти працюють цілодобово біля гуртожитків з електроопаленням. Є електроживлення, інтернет, можливість зарядити телефон, кімнати матері та дитини та санвузли. У місті стабільне тепло- та водопостачання.

Вогнеборці ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни атакували Балаклію ракетами — є жертви. Також ми писали, що внаслідок обстрілу Ізюма постраждала дитина.