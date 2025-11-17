Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Наслідки нічної атаки на Одещину — з'явилися перші фото

Наслідки нічної атаки на Одещину — з'явилися перші фото

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 09:12
Оновлено: 09:12
Атака дронами на Одещину 17 листопада — пошкодження та наслідки
Вогнеборці гасять пожежу після обстрілу. Фото: Олег Kіпер/Telegram

Уночі 17 листопада російські дрони масовано атакували Одеську область. Вибухи пролунали в кількох містах і районах, частину безпілотників збили сили ППО. Пошкоджено енергетичні та портові об’єкти, є пожежі й одна постраждала людина. На місцях працюють рятувальники, енергетики, слідчі та прокурори.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реклама
Читайте також:

Наслідки атаки

Під час нічного удару зафіксовано значні пошкодження енергетичної та портової інфраструктури. Постраждав 18-річний чоловік — йому надали першу допомогу на місці. Внаслідок обстрілу ушкоджень також зазнали кілька цивільних суден, а на окремих об’єктах виникли пожежі. До гасіння залучили техніку та особовий склад ДСНС і місцевих пожежних команд. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що тривають відновлювальні роботи.

Прокурори відкрили кримінальне провадження за фактом воєнних злочинів. На місці працюють прокурори та слідчі територіальних підрозділів поліції, які документують наслідки атаки.

У ніч на 17 липня РФ атакувала Одещину дронами
Пошкоджене внаслідок атаки судно. Фото: Олег Kіпер/Telegram
У ніч на 17 липня РФ атакувала Одещину дронами
Вогнеборець ліквідовує наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини

Енергетична ситуація

Один з енергетичних об’єктів ДТЕК також потрапив під удар. За резервними схемами вдалося перепідключити 4 000 родин, ще близько 32 500 домогосподарств залишаються без електрики. Енергетики зможуть почати ремонт лише після дозволу від військових та рятувальників. Пошкодження значні, відновлення потребуватиме часу.

У ніч на 17 липня РФ атакувала Одещину дронами
Наслідки атаки на Одещину. Фото: Олег Kіпер/Telegram

Ситуація в Ізмаїлі

Мер Ізмаїла Андрій Абрамченко повідомив, що 17 листопада школи працюватимуть дистанційно. Дитячі садочки №31 "Капітошка", №33 "Теремок", №34 "Дельфінятко" та №22 "Джерельце" залишаються відкритими.

Стаціонарні Пункти незламності працюють з 8:00 до 22:00 за адресами:

  • вул. Героїв Ізмаїла, 45;
  • вул. Героїв Ізмаїла, 25;
  • вул. Національної гвардії України, 79;
  • вул. Придунайська, 411;
  • вул. Патріотів, 3а;
  • вул. Михайлівська, 25;
  • вул. Франка Івана, 5а;
  • вул. Франка Івана, 22.

Мобільні пункти працюють цілодобово біля гуртожитків з електроопаленням. Є електроживлення, інтернет, можливість зарядити телефон, кімнати матері та дитини та санвузли. У місті стабільне тепло- та водопостачання.

У ніч на 17 липня РФ атакувала Одещину дронами
Вогнеборці ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни атакували Балаклію ракетами — є жертви. Також ми писали, що внаслідок обстрілу Ізюма постраждала дитина.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси дрони атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації