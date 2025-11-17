Повторные взрывы в Измаиле 17 ноября

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

Взрывы в Измаиле Одесской области прогремели снова, в ночь на 17 ноября. В области продолжается сигнал тревоги.

Об этом сообщает Telegram "Суспільне Одеса".

Повторные взрывы в Измаиле в ночь на 17 ноября

"В Измаиле раздаются взрывы", — говорится в сообщении в 02:35.

Примерно за 40 минут до этого Воздушные силы ВСУ предупредили, что на юг Одесской области летит большая группа ударных дронов.

Отметим, что около часа назад мэр Андрей Абрамченко написал, что в городе снижено давление в системе водоснабжения.

Пост мэра о ситуации с водой в Измаиле. Фото: скриншот из Facebook

Где объявили тревогу

По состоянию на 02:42 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что первые взрывы в Измаиле были слышны около двух часов назад. На город летели ударные дроны.

Также мы информировали, что враг вечером, 17 ноября, атаковал дронами Изюм Харьковской области. В результате атаки пострадал ребенок.