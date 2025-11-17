Повторные взрывы в Измаиле 17 ноября

Россияне повторно атакуют Измаил — в городе снова взрывы
Взрывы в Измаиле Одесской области прогремели снова, в ночь на 17 ноября. В области продолжается сигнал тревоги.
Об этом сообщает Telegram "Суспільне Одеса".
Повторные взрывы в Измаиле в ночь на 17 ноября
"В Измаиле раздаются взрывы", — говорится в сообщении в 02:35.
Примерно за 40 минут до этого Воздушные силы ВСУ предупредили, что на юг Одесской области летит большая группа ударных дронов.
Отметим, что около часа назад мэр Андрей Абрамченко написал, что в городе снижено давление в системе водоснабжения.
Где объявили тревогу
По состоянию на 02:42 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что первые взрывы в Измаиле были слышны около двух часов назад. На город летели ударные дроны.
Также мы информировали, что враг вечером, 17 ноября, атаковал дронами Изюм Харьковской области. В результате атаки пострадал ребенок.
Читайте Новини.LIVE!