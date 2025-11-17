Видео
В Измаиле были слышны взрывы — в чем причина

Дата публикации 17 ноября 2025 00:36
обновлено: 01:10
Взрыв в Измаиле 17 ноября
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Измаиле Одесской области были слышны прямо сейчас, в ночь на 17 ноября. Враг пытается атаковать город дронами.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини". 

Читайте также:

Звуки взрывов в Измаиле 17 ноября

"В Измаиле Одесской области был слышен взрыв, сообщили наши корреспонденты", — говорится в сообщении в 00:29.

Через несколько минут в Измаиле снова раздались взрывы.

Перед этим Воздушные силы ВСУ писали, что на юге Одесской области зафиксирована группа дронов, которые двигались по курсу на Измаил. В момент, когда прозвучали первые взрывы, военные призвали жителей города быть в укрытиях.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:36 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

В Измаиле были слышны взрывы — в чем причина - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что несколько часов назад взрывы были слышны в Изюме Харьковской области. Город атаковали дроны, после чего исчез свет.

Также мы писали, что днем, 16 ноября, взрывы слышали жители Одессы. Враг пытался атаковать Киев дронами.

взрыв Одесская область обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
