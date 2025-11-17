Взрыв в Измаиле 17 ноября

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Измаиле Одесской области были слышны прямо сейчас, в ночь на 17 ноября. Враг пытается атаковать город дронами.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Новини".

Звуки взрывов в Измаиле 17 ноября

"В Измаиле Одесской области был слышен взрыв, сообщили наши корреспонденты", — говорится в сообщении в 00:29.

Через несколько минут в Измаиле снова раздались взрывы.

Перед этим Воздушные силы ВСУ писали, что на юге Одесской области зафиксирована группа дронов, которые двигались по курсу на Измаил. В момент, когда прозвучали первые взрывы, военные призвали жителей города быть в укрытиях.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:36 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что несколько часов назад взрывы были слышны в Изюме Харьковской области. Город атаковали дроны, после чего исчез свет.

Также мы писали, что днем, 16 ноября, взрывы слышали жители Одессы. Враг пытался атаковать Киев дронами.