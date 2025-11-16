Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Видео

Главная Одесса В Одесі лунають вибухи — місто атакують російські дрони

В Одесі лунають вибухи — місто атакують російські дрони

Ua
Дата публикации 16 ноября 2025 16:16
обновлено: 16:21
Одеса під атакою дронів: вибухи в місті
Дим від вибуху. Фото ілюстративне: кадр з відео

В Одесі сьогодні, 16 листопада, лунають потужні вибухи. Місто під атакою російських ударних дронів.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Читайте также:
В Одесі лунають вибухи — місто атакують російські дрони - фото 1
Допис Повітряні сили ЗСУ. Фото: скриншот с Telegram

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
