Одеса під атакою дронів: вибухи в місті

Дим від вибуху. Фото ілюстративне: кадр з відео

В Одесі сьогодні, 16 листопада, лунають потужні вибухи. Місто під атакою російських ударних дронів.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Допис Повітряні сили ЗСУ. Фото: скриншот с Telegram

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.