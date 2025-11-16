Відео
Дата публікації: 16 листопада 2025 09:33
Оновлено: 09:30
Атака дронами та пожежі на енергетичних об’єктах Одещини: фото, відео
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС

Росія у ніч на 16 листопада знову атакувала Одещину ударними безпілотниками, спричинивши нові пожежі на енергетичних об’єктах. Полум’я охопило й сонячну електростанцію, але рятувальники швидко загасили вогонь.

Фото та відео наслідків вранці, 16 листопада, опублікували в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Пожежа на електростанції

За їхніми даними у місцях влучань спалахнули масштабні пожежі, які добре видно на фото та відео, оприлюднених рятувальниками. Полум’я охопило також територію сонячної електростанції, де вогонь поширювався особливо швидко.

Рятувальник під час пожежі
Рятувальник на місці пожежі. Фото: ДСНС
Пожежна машина
Машина ДСНС на місці влучання дрона. Фото: ДСНС

Від ДСНС на місце направили 4 одиниці техніки та 23 вогнеборці. До гасіння долучилася й місцева пожежна команда — ще 3 машини та 7 рятувальників. Завдяки злагодженим діям вогонь вдалося локалізувати й повністю ліквідувати до того, як він перекинувся на інші об’єкти. Загиблих і травмованих немає.

Рятувальники гасять електростанцію
Рятувальник працює на місці влучання. Фото: ДСНС

Прокуратура відкрила провадження

За процесуального керівництва органів прокуратури Одеської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. На місці працюють прокурори спільно з працівниками поліції. 

Рятувальник працює на місці влучання
Рятувальник поливає вогонь водою. Фото: ДСНС

Нагадаємо, росіяни здійснили масований обстріл Запоріжжя БпЛА та авіацією, загинув чоловік. Також напередодні росіяни атакували цивільних у Нікополі FPV-дроном.

Автор:
Лілія Швець
Автор:
Лілія Швець
