Атака дронами та пожежі на енергетичних об’єктах Одещини: фото, відео

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС

Росія у ніч на 16 листопада знову атакувала Одещину ударними безпілотниками, спричинивши нові пожежі на енергетичних об’єктах. Полум’я охопило й сонячну електростанцію, але рятувальники швидко загасили вогонь.

Фото та відео наслідків вранці, 16 листопада, опублікували в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Пожежа на електростанції

За їхніми даними у місцях влучань спалахнули масштабні пожежі, які добре видно на фото та відео, оприлюднених рятувальниками. Полум’я охопило також територію сонячної електростанції, де вогонь поширювався особливо швидко.

Рятувальник на місці пожежі. Фото: ДСНС

Машина ДСНС на місці влучання дрона. Фото: ДСНС

Від ДСНС на місце направили 4 одиниці техніки та 23 вогнеборці. До гасіння долучилася й місцева пожежна команда — ще 3 машини та 7 рятувальників. Завдяки злагодженим діям вогонь вдалося локалізувати й повністю ліквідувати до того, як він перекинувся на інші об’єкти. Загиблих і травмованих немає.

Рятувальник працює на місці влучання. Фото: ДСНС

Прокуратура відкрила провадження

За процесуального керівництва органів прокуратури Одеської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. На місці працюють прокурори спільно з працівниками поліції.

Рятувальник поливає вогонь водою. Фото: ДСНС

Нагадаємо, росіяни здійснили масований обстріл Запоріжжя БпЛА та авіацією, загинув чоловік. Також напередодні росіяни атакували цивільних у Нікополі FPV-дроном.