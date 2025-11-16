Атака дронами и пожары на энергетических объектах Одесской области: фото, видео

Атака на Одесчину — появились первые фото и видео после удара
Россия в ночь на 16 ноября снова атаковала Одесскую область ударными беспилотниками, вызвав новые пожары на энергетических объектах. Пламя охватило и солнечную электростанцию, но спасатели быстро потушили огонь.
Фото и видео последствий утром, 16 ноября, опубликовали в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Пожар на электростанции
По их данным в местах попаданий вспыхнули масштабные пожары, которые хорошо видно на фото и видео, обнародованных спасателями. Пламя охватило также территорию солнечной электростанции, где огонь распространялся особенно быстро.
От ГСЧС на место направили 4 единицы техники и 23 пожарных. К тушению присоединилась и местная пожарная команда — еще 3 машины и 7 спасателей. Благодаря слаженным действиям огонь удалось локализовать и полностью ликвидировать до того, как он перекинулся на другие объекты. Погибших и травмированных нет.
Прокуратура открыла производство
Под процессуальным руководством органов прокуратуры Одесской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений. На месте работают прокуроры совместно с работниками полиции.
Напомним, россияне совершили массированный обстрел Запорожья БпЛА и авиацией, погиб человек. Также накануне россияне атаковали гражданских в Никополе FPV-дроном.
Читайте Новини.LIVE!