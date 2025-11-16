Видео
Україна
Видео

Атака на Одесчину — появились первые фото и видео после удара

Атака на Одесчину — появились первые фото и видео после удара

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 09:33
обновлено: 09:30
Атака дронами и пожары на энергетических объектах Одесской области: фото, видео
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС

Россия в ночь на 16 ноября снова атаковала Одесскую область ударными беспилотниками, вызвав новые пожары на энергетических объектах. Пламя охватило и солнечную электростанцию, но спасатели быстро потушили огонь.

Фото и видео последствий утром, 16 ноября, опубликовали в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:

Пожар на электростанции

По их данным в местах попаданий вспыхнули масштабные пожары, которые хорошо видно на фото и видео, обнародованных спасателями. Пламя охватило также территорию солнечной электростанции, где огонь распространялся особенно быстро.

Рятувальник під час пожежі
Спасатель на месте пожара. Фото: ГСЧС
Пожежна машина
Машина ГСЧС на месте попадания дрона. Фото: ГСЧС

От ГСЧС на место направили 4 единицы техники и 23 пожарных. К тушению присоединилась и местная пожарная команда — еще 3 машины и 7 спасателей. Благодаря слаженным действиям огонь удалось локализовать и полностью ликвидировать до того, как он перекинулся на другие объекты. Погибших и травмированных нет.

Рятувальники гасять електростанцію
Спасатель работает на месте попадания. Фото: ГСЧС

Прокуратура открыла производство

Под процессуальным руководством органов прокуратуры Одесской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений. На месте работают прокуроры совместно с работниками полиции.

Рятувальник працює на місці влучання
Спасатель поливает огонь водой. Фото: ГСЧС

Напомним, россияне совершили массированный обстрел Запорожья БпЛА и авиацией, погиб человек. Также накануне россияне атаковали гражданских в Никополе FPV-дроном.

Одесса пожар Одесская область обстрелы Новости Одессы атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
