Україна
Ночная атака на юг Одесчины — в ОВА показали последствия

Ночная атака на юг Одесчины — в ОВА показали последствия

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 08:53
обновлено: 08:56
Удар дронами по энергетической инфраструктуре Одесской области - фото
Уничтоженные солнечные батареи. Фото: Одесская ОВА

Российские беспилотники этой ночью снова атаковали гражданскую инфраструктуру на юге Одесской области. Под удар попали энергетические объекты, в частности солнечная электростанция, где вспыхнули пожары.

Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Одесская область под атакой

По его словам, часть ударов все же зафиксировали по энергетической инфраструктуре — пострадала и солнечная электростанция.

"Несмотря на активную работу ПВО, этой ночью ударными беспилотниками снова повреждены объекты энергетики", — написал Кипер.

Удар по СЕС
Поврежденная солнечная станция. Фото: Одесская ОВА

Пожары на месте удара

В местах прилетов возникли пожары. Подразделения ГСЧС работали быстро: огонь локализовали и полностью ликвидировали, не допустив его распространения на другие объекты. Пострадавших нет.

Пожежа на місці влучання
Пожары на месте попадания дрона. Фото: Одесская ОВА

В районе, который подвергся атаке, уже развернули пункты несокрушимости для местных жителей. Критическая инфраструктура и объекты жизнеобеспечения работают на резервном питании, чтобы люди не остались без света и тепла. Энергетики проверяют сети и оценивают объем убытков.

Напомним, российские захватчики атаковали Харьковскую область, в результате чего погиб полицейский. Также мы писали, что за время войны оккупанты убили уже более 100 журналистов.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
