Удар дронами по энергетической инфраструктуре Одесской области - фото

Ночная атака на юг Одесчины — в ОВА показали последствия
Российские беспилотники этой ночью снова атаковали гражданскую инфраструктуру на юге Одесской области. Под удар попали энергетические объекты, в частности солнечная электростанция, где вспыхнули пожары.
Об этом в воскресенье, 16 ноября, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Одесская область под атакой
По его словам, часть ударов все же зафиксировали по энергетической инфраструктуре — пострадала и солнечная электростанция.
"Несмотря на активную работу ПВО, этой ночью ударными беспилотниками снова повреждены объекты энергетики", — написал Кипер.
Пожары на месте удара
В местах прилетов возникли пожары. Подразделения ГСЧС работали быстро: огонь локализовали и полностью ликвидировали, не допустив его распространения на другие объекты. Пострадавших нет.
В районе, который подвергся атаке, уже развернули пункты несокрушимости для местных жителей. Критическая инфраструктура и объекты жизнеобеспечения работают на резервном питании, чтобы люди не остались без света и тепла. Энергетики проверяют сети и оценивают объем убытков.
Напомним, российские захватчики атаковали Харьковскую область, в результате чего погиб полицейский. Также мы писали, что за время войны оккупанты убили уже более 100 журналистов.
