Удар дронами по енергетичній інфраструктурі Одещини — фото

Знищені сонячні батареї. Фото: Одеська ОВА

Російські безпілотники цієї ночі знову атакували цивільну інфраструктуру на півдні Одещини. Під удар потрапили енергетичні об’єкти, зокрема сонячна електростанція, де спалахнули пожежі.

Про це у неділю, 16 листопада, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Одещина під атакою

За його словами, частину ударів усе ж зафіксували по енергетичній інфраструктурі — постраждала й сонячна електростанція.

"Попри активну роботу ППО, цієї ночі ударними безпілотниками знову пошкоджені обʼєкти енергетики", — написав Кіпер.

Пошкоджена сонячна станція. Фото: Одеська ОВА

Пожежі на місці удару

У місцях прильотів виникли пожежі. Підрозділи ДСНС працювали швидко: вогонь локалізували та повністю ліквідували, не допустивши його поширення на інші об’єкти. Постраждалих немає.

Пожежі на місці влучання дрона. Фото: Одеська ОВА

У районі, який зазнав атаки, вже розгорнули пункти незламності для місцевих мешканців. Критична інфраструктура та об’єкти життєзабезпечення працюють на резервному живленні, щоб люди не залишилися без світла та тепла. Енергетики перевіряють мережі та оцінюють обсяг збитків.

Нагадаємо, російські загарбники атакували Харківську область, внаслідок чого загинув поліцейський. Також ми писали, що за час війни окупанти вбили вже понад 100 журналістів.