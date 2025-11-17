Эмоциональное давление России на юг Украины: оккупанты усиливают террор Одесской области

Российский дрон в небе. Фото иллюстративное: iStock

На юге Украины враг применяет постоянные атаки, чтобы истощить людей и силы противовоздушной обороны. Такие действия должны создать хаос и снизить эффективность тыла. Одесса и область оказываются среди наиболее уязвимых регионов, где психологическое давление ощутимо ежедневно.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Реклама

Читайте также:

Постоянные тревоги

Россия использует эмоциональное воздействие как часть своей военной стратегии. Ежедневные атаки на Одессу и область создают постоянный стресс и тревогу среди населения. Это истощает людей и ресурсы обороны.

"Враг пытается использовать психологическое истощение людей, чтобы создать хаос и снизить эффективность работы тыла", — отметил Братчук.

Такое давление направлено на расшатывание внутреннего фронта и ослабление работы тыла. Даже единичные удары заставляют тратить средства противовоздушной обороны, что постепенно истощает силы. Постоянное психологическое давление — часть тактики врага, что создает риск хаоса и истощения людей. Поэтому важно сохранять стойкость и не позволять врагу реализовать свои планы.

Напомним, мы сообщали, что Румыния отреагировала на ночной обстрел Одесской области. Также мы писали, что россияне усиливают информационное давление на южные регионы Украины.