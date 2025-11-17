Емоційний тиск Росії на південь України: окупанти посилюють терор Одещини

Російський дрон в небі. Фото ілюстративне: iStock

На півдні України ворог застосовує постійні атаки, щоб виснажити людей і сили протиповітряної оборони. Такі дії мають створити хаос і знизити ефективність тилу. Одеса та область опиняються серед найбільш уразливих регіонів, де психологічний тиск відчутний щодня.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Української доюровольчої армії Сергій Братчук.

Реклама

Читайте також:

Постійні тривоги

Росія використовує емоційний вплив як частину своєї військової стратегії. Щоденні атаки на Одесу та область створюють постійний стрес і тривогу серед населення. Це виснажує людей і ресурси оборони.

"Ворог намагається використовувати психологічне виснаження людей, щоб створити хаос і знизити ефективність роботи тилу", — зазначив Братчук.

Такий тиск спрямований на розхитування внутрішнього фронту та ослаблення роботи тилу. Навіть поодинокі удари змушують витрачати засоби протиповітряної оборони, що поступово виснажує сили. Постійний психологічний тиск — частина тактики ворога, що створює ризик хаосу та виснаження людей. Тому важливо зберігати стійкість і не дозволяти ворогу реалізувати свої плани.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Румунія відреагувала на нічний обстріл Одещини. Також ми писали, що росіяни посилюють інформаційний тиск на південні регіони України.