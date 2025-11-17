У Румунії оголосили тривогу через атаку на Одещину

Шахед в небі. Фото ілюстративне: iStock

У ніч на 17 листопада російські війська атакували райони України біля кордону з Румунією. Системи спостереження зафіксували рух повітряних цілей поблизу повіту Тулча та одразу повідомили місцеві служби. Населенню на півночі регіону оголосили тривогу.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Румунії.

Атака на Одещину

За даними Міністерства оборони Румунії, у ніч на понеділок радіолокаційні системи помітили цілі в повітряному просторі Одещини неподалік кордону. Ситуацію контролювали в районі Ізмаїла, після чого о 02:30 мешканці північної частини повіту Тулча отримали повідомлення RO-Alert. Це було зроблено через ризики, пов’язані з російськими атаками по українській території.

Румунські військові заявили, що жодного несанкціонованого вторгнення в повітряний простір країни не зафіксували. Протягом дня підрозділи оборони продовжать перевірку територій, де можуть бути наслідки нічної атаки. Також союзні структури НАТО в режимі реального часу отримують інформацію про ситуацію на кордоні.

"Міністерство національної оборони залишається непохитним у своїх діях щодо засудження цих нападів, здійснених Російською Федерацією проти українських цивільних цілей та елементів інфраструктури, які є невиправданими та серйозно суперечать нормам міжнародного права", — зазначили в Міноборони Румунії.

