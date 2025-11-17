Видео
Видео

Реакция Румынии на сегодняшний обстрел Одесчины

Дата публикации 17 ноября 2025 10:15
обновлено: 10:22
В Румынии объявили тревогу из-за атаки на Одесскую область
Шахед в небе. Фото иллюстративное: iStock

В ночь на 17 ноября российские войска атаковали районы Украины у границы с Румынией. Системы наблюдения зафиксировали движение воздушных целей вблизи уезда Тулча и сразу сообщили местным службам. Населению на севере региона объявили тревогу.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии.

Атака на Одесскую область

По данным Министерства обороны Румынии, в ночь на понедельник радиолокационные системы заметили цели в воздушном пространстве Одесской области недалеко от границы. Ситуацию контролировали в районе Измаила, после чего в 02:30 жители северной части уезда Тулча получили сообщение RO-Alert. Это было сделано из-за рисков, связанных с российскими атаками по украинской территории.

Румынские военные заявили, что ни одного несанкционированного вторжения в воздушное пространство страны не зафиксировали. В течение дня подразделения обороны продолжат проверку территорий, где могут быть последствия ночной атаки. Также союзные структуры НАТО в режиме реального времени получают информацию о ситуации на границе.

"Министерство национальной обороны остается непоколебимым в своих действиях по осуждению этих нападений, совершенных Российской Федерацией против украинских гражданских целей и элементов инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречат нормам международного права", — отметили в Минобороны Румынии.

Напомним, мы сообщали, что оккупанты атаковали Одесскую область дронами — стали известны первые последствия. Также мы писали, что в результате обстрела Изюма на Харьковщине пострадал ребенок.

