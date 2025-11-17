Росія посилює ІПСО на півдні

Українські захисники на фронті. Фото ілюстративне: Генеральний штаб

Росія активізувала інформаційно-психологічні операції на південному напрямку фронту.Пропагандисти навмисно поширюють фейки про атаки та зміщують акценти, щоб створити напругу. Такі вкиди мають відволікати увагу українців і впливати на роботу сил оборони.

Про це в ефірі телеканалу "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Інформаційні атаки

Сергій Братчук зазначив, що росіяни знову активізували інформаційні атаки на тлі подій на Донеччині. За його словами, ворог поширює вигадані повідомлення про удари по різних містах, щоб посилити психологічний тиск і змусити українців реагувати на фейкові загрози. Він наголошує, що такі дії є частиною ширшої стратегії з дестабілізації та спробою відвернути увагу від реальної ситуації на фронті. Саме південний напрямок, підкреслив Братчук, став головною мішенню цих інформаційних маніпуляцій.

"Сьогодні ворог активно вкидає знову в інформаційний простір атаки на Миколаїв, Одесу та інші міста, щоб створити емоційний тиск і напруження", — зазначив Братчук.

Братчук пояснив, що подібні вкиди також спрямовані на спроби відволікти сили оборони та вплинути на рішення командування. Він нагадав, що російська риторика про наступи на Харківщині та в районі Вовчанська й Куп’янська часто не має під собою реальних підстав, але використовується для створення хаотичного інформаційного фону. За його словами, інформаційний тиск на південному відтинку фронту й надалі залишатиметься інтенсивним, адже саме тут росіяни зосереджують свої ІПСО.

