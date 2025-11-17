Видео
Информационное давление на юг — россияне снова активизировались

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 11:17
обновлено: 10:56
Россия усиливает ИПСО на юге
Украинские защитники на фронте. Фото иллюстративное: Генеральный штаб

Россия активизировала информационно-психологические операции на южном направлении фронта. Пропагандисты намеренно распространяют фейки об атаках и смещают акценты, чтобы создать напряжение. Такие вбросы должны отвлекать внимание украинцев и влиять на работу сил обороны.

Об этом в эфире телеканала "Мы-Украина" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Информационные атаки

Сергей Братчук отметил, что россияне снова активизировали информационные атаки на фоне событий в Донецкой области. По его словам, враг распространяет вымышленные сообщения об ударах по разным городам, чтобы усилить психологическое давление и заставить украинцев реагировать на фейковые угрозы. Он отмечает, что такие действия являются частью более широкой стратегии по дестабилизации и попыткой отвлечь внимание от реальной ситуации на фронте. Именно южное направление, подчеркнул Братчук, стало главной мишенью этих информационных манипуляций.

"Сегодня враг активно вбрасывает снова в информационное пространство атаки на Николаев, Одессу и другие города, чтобы создать эмоциональное давление и напряжение", — отметил Братчук.

Братчук пояснил, что подобные вбросы также направлены на попытки отвлечь силы обороны и повлиять на решение командования. Он напомнил, что российская риторика о наступлении на Харьковщине и в районе Волчанска и Купянска часто не имеет под собой реальных оснований, но используется для создания хаотичного информационного фона. По его словам, информационное давление на южном отрезке фронта и в дальнейшем будет оставаться интенсивным, ведь именно здесь россияне сосредотачивают свои ИПСО.

Напомним, мы сообщали, что РФ распространяет фейки о Покровске с помощью ИИ. Также мы писали, что в ВСУ предлагают новые возможности для иностранных добровольцев.

Одесса фейки Одесская область пропаганда Новости Одессы ИПСО
Долженко Екатерина - редактор
Долженко Екатерина
