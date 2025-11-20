Відео
Україна
Атака на Одещину — турецьке судно постраждало через капітана

Атака на Одещину — турецьке судно постраждало через капітана

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 10:48
Оновлено: 11:32
Удар по кораблю в Ізмаїлі стався через помилку капітана турецького судна
Пожежа на турецькому кораблі. Фото: скриншот з відео

Турецьке судно в порті Ізмаїла отримало пошкодження під час російської атаки, бо його капітан не виконав вказівки щодо безпеки. Попередження про відхід із причалу отримали всі екіпажі, але частина їх проігнорувала. Більшість суден відійшли та уникли ураження.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Атака на судно

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук розповів, що попередження про негайне залишення причального фронту прозвучало завчасно, однак кілька капітанів не зреагували. Серед них був і керманич турецького судна, яке згодом потрапило під удар. За словами Плетенчука, проблема полягала саме в недотриманні інструкцій.

"Коли лунало попередження про необхідність покинути причальний фронт, то в цьому випадку воно було банально проігноровано. І не тільки цим судном, а й двома іншими, які постраждали під час цього удару. Решта суден виконали вказівки і відійшли, і ніяких пошкоджень не отримали", — зазначив він.

Плетенчук підкреслив, що дотримання безпекових процедур залишається обов’язковою умовою для всіх, хто працює в портовій зоні, особливо під час активних атак РФ на причальну інфраструктуру.

Нагадаємо, ми повідомляли, що уночі, 17 листопада, окупанти атакували Ізмаїл на Одещині. Також ми писали про те, як Румунія відреагувала на цей обстріл.

Одеса корабель Одеська область обстріли Новини Одеси атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
