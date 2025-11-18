Видео
Удар РФ по турецкому судну на Одесчине был целенаправленным

Удар РФ по турецкому судну на Одесчине был целенаправленным

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 12:15
обновлено: 12:15
Удар по турецкому танкеру в Измаиле: что стоит за атакой РФ
Пожар на газовом танкере после атаки. Фото: Андрей Клименко/Facebook

Массированная атака РФ на Измаил 17 ноября могла быть направлена именно по турецкому танкеру-газовозу. Эти суда обеспечивают значительную долю перевозок по Украинскому морскому коридору, поэтому инцидент имеет признаки продуманного сигнала. Спутниковые снимки и открытая навигационная информация указывают, что место стоянки судна не могло быть случайным.

Об этом сообщил руководитель проекта "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко.

Атака на Измаил

Андрей Клименко считает, что поражение турецкого танкера в Измаиле произошло не случайно. На спутниковых фото видно место стоянки газовоза ORINDA (IMO 9240122), который находился возле румынского поселка Плауру, что напротив порта. Детализация снимков позволяет четко идентифицировать тип судна и его габариты, а следовательно — и опасность, которую несет его поражение.

В отличие от портов Большой Одессы, где после ударов 2023 года выключены AIS-передатчики, в Дунайских портах они работают. Это означает, что при планировании атаки РФ могла точно видеть, что возле Измаила стоит турецкий газовоз.

"Такие вещи не пропускают случайно", — отмечает Клименко.

Работа портов

Статистика по состоянию за 10 месяцев 2025 года показывает масштаб зависимости Украины от иностранного флота. В порты Одессы, Черноморска и Южного зашли 2103 торговых судна — в среднем 210 в месяц. Октябрь стал рекордным с начала года — 266 заходов, несмотря на постоянные обстрелы. Турецкие компании обеспечивают наибольшую долю — около 40%, греческие имеют до 20%, остальное приходится на десятки других стран.

По этой логике российский удар по газовозу может быть попыткой надавить на Турцию. Мол, визиты их судов в украинские порты поддерживают украинскую экономику, в частности оборонные расходы. Параллельно с этим, по наблюдениям мониторинговой группы, усиливаются обстрелы Дунайских портов, что выглядит как попытка лишить Одессу резервной логистики. Все это, по мнению Климена, свидетельствует о новом тренде: вытеснение турецкого флота из украинских перевозок становится для РФ отдельной стратегической целью. И удары, вероятно, будут продолжаться.

Напомним, мы сообщали о том, какую цель преследуют россияне чтодено атакуя Одессу и область дронами. Также мы писали, что в Румынии объявили эвакуацию из-за пожара на танкере в Измаиле.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
