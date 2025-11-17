Эвакуация села Плауру из-за пожара на танкере с газом

Горящее судно в Одесской области. Фото: скриншот из видео

Жителей румынского села Плауру срочно эвакуировали из-за пожара на судне, которое перевозило тысячи тонн сжиженного нефтяного газа. Танкер был поврежден российскими беспилотниками на украинском берегу вблизи Измаила. Людей и животных отводят на безопасное расстояние, потому что судно может взорваться в любой момент. Власти и спасатели координируют действия, чтобы предотвратить жертвы.

Об этом сообщает румынское издание Digi24.

Горящее судно

Судно с 4000 тоннами сжиженного нефтяного газа загорелось после атаки дрона ночью на украинском берегу возле Измаила. Танкер находится примерно в 500 метрах от Плауру. Мэр Чаталхия сообщил, что эвакуацию прошли от 100 до 150 человек, некоторые остались в Тулче, другие получают помощь в ратуше. Для безопасности перекрыли транспортные маршруты на периметре не менее 2 километров.

"Мы проверяли дом за домом, также выводили животных. Мы перекрыли движение транспорта, опасность большая. Это очень серьезное действие, может взорваться в любой момент. Было сделано расстояние, периметр не менее 2 километров, чтобы предотвратить возможную потерю человеческих жизней или гибели животных", — заявил Тудор Чернега, мэр города Чаталхий.

Департамент по чрезвычайным ситуациям и Министерство внутренних дел постоянно мониторят ситуацию. На место направлен специальный автомобиль пожарной службы для разведки и оперативной поддержки. Население призывают соблюдать указания властей и сохранять спокойствие.

