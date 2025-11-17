Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса На Одесчине горит турецкий танкер — эвакуация в Румынии

На Одесчине горит турецкий танкер — эвакуация в Румынии

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 13:31
обновлено: 13:31
Эвакуация села Плауру из-за пожара на танкере с газом
Горящее судно в Одесской области. Фото: скриншот из видео

Жителей румынского села Плауру срочно эвакуировали из-за пожара на судне, которое перевозило тысячи тонн сжиженного нефтяного газа. Танкер был поврежден российскими беспилотниками на украинском берегу вблизи Измаила. Людей и животных отводят на безопасное расстояние, потому что судно может взорваться в любой момент. Власти и спасатели координируют действия, чтобы предотвратить жертвы.

Об этом сообщает румынское издание Digi24.

Реклама
Читайте также:

Горящее судно

Судно с 4000 тоннами сжиженного нефтяного газа загорелось после атаки дрона ночью на украинском берегу возле Измаила. Танкер находится примерно в 500 метрах от Плауру. Мэр Чаталхия сообщил, что эвакуацию прошли от 100 до 150 человек, некоторые остались в Тулче, другие получают помощь в ратуше. Для безопасности перекрыли транспортные маршруты на периметре не менее 2 километров.

"Мы проверяли дом за домом, также выводили животных. Мы перекрыли движение транспорта, опасность большая. Это очень серьезное действие, может взорваться в любой момент. Было сделано расстояние, периметр не менее 2 километров, чтобы предотвратить возможную потерю человеческих жизней или гибели животных", — заявил Тудор Чернега, мэр города Чаталхий.

Департамент по чрезвычайным ситуациям и Министерство внутренних дел постоянно мониторят ситуацию. На место направлен специальный автомобиль пожарной службы для разведки и оперативной поддержки. Население призывают соблюдать указания властей и сохранять спокойствие.

Напомним, мы сообщали, что оккупанты ночью атаковали юг Одесской области. Также мы писали, что Румыния отреагировала на обстрел Измаила.

Турция Одесса корабль Румыния Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации