Евакуація села Плауру через пожежу на танкері з газом

Мешканців румунського села Плауру терміново евакуювали через пожежу на судні, яке перевозило тисячі тонн зрідженого нафтового газу. Танкер було пошкоджено російськими безпілотниками на українському березі поблизу Ізмаїла. Людей та тварин відводять на безпечну відстань, бо судно може вибухнути будь-якої миті. Влада та рятувальники координують дії, щоб запобігти жертвам.

Про це повідомляє румунське видання Digi24.

Судно з 4000 тоннами зрідженого нафтового газу загорілося після атаки дрона вночі на українському березі біля Ізмаїла. Танкер знаходиться приблизно за 500 метрів від Плауру. Мер Чаталхія повідомив, що евакуацію пройшли від 100 до 150 людей, деякі залишилися у Тулчі, інші отримують допомогу в ратуші. Для безпеки перекрили транспортні маршрути на периметрі щонайменше 2 кілометри.

"Ми перевіряли будинок за будинком, також виводили тварин. Ми перекрили рух транспорту, небезпека велика. Це дуже серйозна дія, може вибухнути будь-якої миті. Було зроблено відстань, периметр щонайменше 2 кілометри, щоб запобігти можливій втраті людських життів або загибелі тварин", — заявив Тудор Чернега, мер міста Чаталхій.

Департамент з надзвичайних ситуацій та Міністерство внутрішніх справ постійно моніторять ситуацію. На місце направлено спеціальний автомобіль пожежної служби для розвідки та оперативної підтримки. Населення закликають дотримуватися вказівок влади та зберігати спокій.

