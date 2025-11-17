Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині горить турецький танкер — евакуація в Румунії

На Одещині горить турецький танкер — евакуація в Румунії

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 13:31
Оновлено: 13:31
Евакуація села Плауру через пожежу на танкері з газом
Палаюче судно на Одещині. Фото: скриншот з відео

Мешканців румунського села Плауру терміново евакуювали через пожежу на судні, яке перевозило тисячі тонн зрідженого нафтового газу. Танкер було пошкоджено російськими безпілотниками на українському березі поблизу Ізмаїла. Людей та тварин відводять на безпечну відстань, бо судно може вибухнути будь-якої миті. Влада та рятувальники координують дії, щоб запобігти жертвам.

Про це повідомляє румунське видання Digi24.

Реклама
Читайте також:

Палаюче судно

Судно з 4000 тоннами зрідженого нафтового газу загорілося після атаки дрона вночі на українському березі біля Ізмаїла. Танкер знаходиться приблизно за 500 метрів від Плауру. Мер Чаталхія повідомив, що евакуацію пройшли від 100 до 150 людей, деякі залишилися у Тулчі, інші отримують допомогу в ратуші. Для безпеки перекрили транспортні маршрути на периметрі щонайменше 2 кілометри.

"Ми перевіряли будинок за будинком, також виводили тварин. Ми перекрили рух транспорту, небезпека велика. Це дуже серйозна дія, може вибухнути будь-якої миті. Було зроблено відстань, периметр щонайменше 2 кілометри, щоб запобігти можливій втраті людських життів або загибелі тварин", — заявив Тудор Чернега, мер міста Чаталхій.

Департамент з надзвичайних ситуацій та Міністерство внутрішніх справ постійно моніторять ситуацію. На місце направлено спеціальний автомобіль пожежної служби для розвідки та оперативної підтримки. Населення закликають дотримуватися вказівок влади та зберігати спокій.

Нагадаємо, ми повідомляли, що окупанти вночі атакували південь Одещини. Також ми писали, що Румунія відреагувала на обстріл Ізмаїла.

Туреччина Одеса корабель Румунія Одеська область Новини Одеси війна
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації