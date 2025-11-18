Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Удар РФ по турецькому судну на Одещині був цілеспрямованим

Удар РФ по турецькому судну на Одещині був цілеспрямованим

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 12:15
Оновлено: 12:15
Удар по турецькому танкеру в Ізмаїлі: що стоїть за атакою РФ
Пожежа на газовому танкері після атаки. Фото: Андрій Клименко/Facebook

Масована атака РФ на Ізмаїл 17 листопада могла бути спрямована саме по турецькому танкеру-газовозу. Ці судна забезпечують значну частку перевезень Українським морським коридором, тож інцидент має ознаки продуманого сигналу. Супутникові знімки й відкрита навігаційна інформація вказують, що місце стоянки судна не могло бути випадковим.

Про це повідомив керівник проєкту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

Реклама
Читайте також:

Атака на Ізмаїл

Андрій Клименко вважає, що ураження турецького танкера в Ізмаїлі сталося не випадково. На супутникових фото видно місце стоянки газовоза ORINDA (IMO 9240122), який перебував біля румунського селища Плауру, що навпроти порту. Деталізація знімків дозволяє чітко ідентифікувати тип судна та його габарити, а отже — і небезпеку, яку несе його ураження.

На відміну від портів Великої Одеси, де після ударів 2023 року вимкнені AIS-передавачі, у Дунайських портах вони працюють. Це означає, що під час планування атаки РФ могла точно бачити, що біля Ізмаїла стоїть турецький газовоз.

"Такі речі не пропускають випадково", — наголошує Клименко.

Робота портів

Статистика станом за 10 місяців 2025 року показує масштаб залежності України від іноземного флоту. До портів Одеси, Чорноморська та Південного зайшли 2103 торгових судна — у середньому 210 на місяць. Жовтень став рекордним з початку року — 266 заходів попри постійні обстріли. Турецькі компанії забезпечують найбільшу частку — близько 40%, грецькі мають до 20%, решта припадає на десятки інших країн.

За цією логікою російський удар по газовозу може бути спробою натиснути на Туреччину. Мовляв, візити їхніх суден до українських портів підтримують українську економіку, зокрема оборонні витрати. Паралельно з цим, за спостереженнями моніторингової групи, посилюються обстріли Дунайських портів, що виглядає як спроба позбавити Одесу резервної логістики. Усе це, на думку Климена, свідчить про новий тренд: витіснення турецького флоту з українських перевезень стає для РФ окремою стратегічною метою. І удари, ймовірно, триватимуть.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, яку мету переслідують росіяни щодено атакуючи Одесу та область дронами. Також ми писали, що у Румунії оголосили евакуацію через пожежу на танкері в Ізмаїлі.

Одеса порт Одеська область обстріли Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації