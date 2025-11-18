Удар по турецькому танкеру в Ізмаїлі: що стоїть за атакою РФ

Пожежа на газовому танкері після атаки. Фото: Андрій Клименко/Facebook

Масована атака РФ на Ізмаїл 17 листопада могла бути спрямована саме по турецькому танкеру-газовозу. Ці судна забезпечують значну частку перевезень Українським морським коридором, тож інцидент має ознаки продуманого сигналу. Супутникові знімки й відкрита навігаційна інформація вказують, що місце стоянки судна не могло бути випадковим.

Про це повідомив керівник проєкту "Інститут Чорноморських стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

Атака на Ізмаїл

Андрій Клименко вважає, що ураження турецького танкера в Ізмаїлі сталося не випадково. На супутникових фото видно місце стоянки газовоза ORINDA (IMO 9240122), який перебував біля румунського селища Плауру, що навпроти порту. Деталізація знімків дозволяє чітко ідентифікувати тип судна та його габарити, а отже — і небезпеку, яку несе його ураження.

На відміну від портів Великої Одеси, де після ударів 2023 року вимкнені AIS-передавачі, у Дунайських портах вони працюють. Це означає, що під час планування атаки РФ могла точно бачити, що біля Ізмаїла стоїть турецький газовоз.

"Такі речі не пропускають випадково", — наголошує Клименко.

Робота портів

Статистика станом за 10 місяців 2025 року показує масштаб залежності України від іноземного флоту. До портів Одеси, Чорноморська та Південного зайшли 2103 торгових судна — у середньому 210 на місяць. Жовтень став рекордним з початку року — 266 заходів попри постійні обстріли. Турецькі компанії забезпечують найбільшу частку — близько 40%, грецькі мають до 20%, решта припадає на десятки інших країн.

За цією логікою російський удар по газовозу може бути спробою натиснути на Туреччину. Мовляв, візити їхніх суден до українських портів підтримують українську економіку, зокрема оборонні витрати. Паралельно з цим, за спостереженнями моніторингової групи, посилюються обстріли Дунайських портів, що виглядає як спроба позбавити Одесу резервної логістики. Усе це, на думку Климена, свідчить про новий тренд: витіснення турецького флоту з українських перевезень стає для РФ окремою стратегічною метою. І удари, ймовірно, триватимуть.

