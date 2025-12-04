Инцидент с танкером MIDVOLGA-2: что известно

Танкер Midvolga-2. Фото иллюстративное: MarineTraffic

История с российским танкером MIDVOLGA-2, который заявил об "атаке" у турецких вод, приобретает признаки продуманной провокации. Россияне распространяют противоречивые версии маршрута и обстоятельств инцидента, что типично для их информационных вбросов. Между тем известно, что судно самостоятельно добралось до порта Синоп и никто на борту не пострадал.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Российская версия событий

Плетенчук пояснил, что история с MIDVOLGA-2 вызывает много вопросов. Россияне дезориентируют информационное пространство различными объяснениями.

"В первом сообщении они говорили, что судно шло из России в Грузию — у любого моряка возникает вопрос, почему они сделали крюк в 150 морских миль и как масловоз вообще там оказался. После этого они вбрасывали уже, что якобы он шел из Ялты... Все было несколько раз изменено, но неизменно то, как они "топорно" работают", — сказал он.

По официальным данным Турции, танкер заявил об "атаке" в международных водах в 80 милях от их побережья и без помощи зашел в порт Синоп. На борту было 13 моряков, все живы и невредимы.

Возможное постановление

Плетенчук отметил, что обломки, которые показала Россия, скорее напоминают подготовленную инсценировку. Украинский МИД также заявил, что не имеет отношения к инциденту. Там отметили, что маршрут танкера выглядит нелогично. Это может свидетельствовать об умышленном создании информационного повода.

"Обломки, которые они показали, свидетельствуют о подготовленной провокации", — подчеркнул спикер.

Инцидент произошел на фоне активных атак на российский "теневой флот" в Черном море — именно тот, что перевозит нефть в обход санкций.

Напомним, мы сообщали, что в Черном море за неделю четыре раза атаковали суда РФ. Также мы писали, что в Румынии заявили о подрыве морского дрона Sea Baby в Черном море.