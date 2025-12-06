Видео
Україна
Путин пугает блокадой моря — эксперт объяснил, возможно ли это

Путин пугает блокадой моря — эксперт объяснил, возможно ли это

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 15:00
Эксперт рассказал, способна ли Россия заблокировать Украину с моря
Российский корабль запускает ракету. Фото иллюстративное: росСМИ

Россия снова заявила о якобы возможности "отрезать Украину от моря", однако такие угрозы не соответствуют ее реальным военным возможностям. Несмотря на ночные атаки и удары по портовой инфраструктуре, ситуация в Черном море остается под контролем Украины.

Об этом в эфире национального телемарафона "Ми — Україна" заявил капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

Читайте также:

Заявления о блокаде Черного моря

Андрей Рыженко отмечает, что подобные заявления скорее призваны создать информационное давление, чем сигнализировать о реальных намерениях или возможностях. Эксперт отмечает, что контекст и нынешнее состояние российского флота не позволяют Москве реализовать такие планы.

"Это преимущественно политическая спекуляция. Сейчас отрезать Украину от моря невозможно - ни с моря, ни с суши", — пояснил Андрей Рыженко.

Реален ли десант на побережье Одесской области

По его словам ситуация в северо-западной части Черного моря кардинально изменилась с 2022 года. Украина нарастила возможности морской обороны, а российские корабли наоборот стали чрезвычайно уязвимыми. Рыженко говорит, что любая попытка высадить десант — обречена.

"Все десантные корабли, которые Россия держит в Новороссийске под плотной защитой, будут уничтожены еще в море. Украина имеет и дроны, и ракеты, и опыт соответствующих операций", — добавил Рыженко.

Российский флот в Черном море

Андрей Рыженко говорит, что в начале вторжения РФ имела в море до 50 кораблей. Сейчас нет ни одного. Украинские морские дроны и ракетные удары заставили захватчиков прятать корабли в бухтах Новороссийска.

"Корабли РФ выходят в море лишь на несколько часов, чтобы отстрелять ракеты, и сразу убегают обратно. Они находятся под постоянной угрозой", — отмечает эксперт.

Напомним, ночью россияне ударили по порту "Пивденный", что в Одесской области. Также мы писали, что РФ инсценировала атаку на свой танкер в Черном море.

Одесса Черное море порт Одесская область Новости Одессы десант
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
