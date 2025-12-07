Угроза в "серой зоне" Черного моря: объяснение Андрея Рыженко

Патрульные корабли возле Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Северо-западная часть Черного моря остается "серой зоной", где Украина и Россия не имеют полного контроля. Именно оттуда враг продолжает атаковать порты, суда и инфраструктуру.

Об этом в эфире национального телемарафона "Ми — Україна" заявил капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

Почему "серая зона" остается опасной

По словам Рыженко, главная угроза для Одесской области - это северо-западная часть Черного моря. Именно отсюда россияне регулярно атакуют украинские порты, прибрежную инфраструктуру и суда, которые заходят в наши гавани.

"Северо-западная часть, как была серой зоной, так и остается. Ее полностью не контролируем ни мы, ни россияне", — пояснил он.

В этой зоне российские силы могут действовать практически без ограничений. Рыженко отмечает, что враг регулярно атакует различными типами вооружения.

"Россияне могут продолжать наносить удары ракетами, "шахедами" и баллистическими ракетами "Искандер". Они это регулярно делают — и по портам, и по инфраструктуре, и по судам", — отметил военный эксперт.

Россия "узаконила" атаки по судам

Андрей Рыженко также напомнил, что после выхода РФ из зернового коридора в 2023 году Москва фактически объявила все суда, следующие в украинские порты, потенциальными "перевозчиками оружия".

"Они заявили, что любые суда, которые идут в район наших портов, могут быть целями для ударов. И они это делают регулярно", — подчеркнул он.

Эти заявления не остались лишь словами. Сразу после очередной конференции Путина об "отрезании" Украины от моря состоялась мощная атака на порт Южный. Уже следующей ночью оккупанты нанесли серьезный удар по порту Одессы, активно используя модифицированные "Шехеды".

Как работает зерновой коридор

Эксперт отмечает, что важнейшей частью зернового коридора являются территориальные воды стран НАТО, в пределах 12-мильной зоны, которая находится под их суверенитетом. Россия не рискует наносить удары и это создает относительно безопасный коридор, которым пользуются торговые суда.

"Это настоящая дорога жизни. Через нее грузы заходят в наши порты и выходят в порты назначения за пределами Черного моря", — подчеркнул Рыженко.

Напомним, россияне вчера ночью атаковали порт в Одесской области. Также мы писали, может ли Россия "отрезать" Украину от Черного моря.