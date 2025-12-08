Видео
Україна
Страхование судов в Черном море резко подорожало — причины

Страхование судов в Черном море резко подорожало — причины

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 10:00
Страхование судов в Черном море подорожало на 250% - FT
Сухогруз в порту. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Страховые тарифы для судов, работающих в Черном море, выросли втрое только за месяц. Брокеры предупреждают о дальнейшем подорожании после серии атак на российские порты и суда, связанные с теневым флотом.

О подорожании страхования сообщает издание Financial Times.

Читайте также:

Резкий рост тарифов

По их данным, стоимость страхования военных рисков для судов, работающих в Черном море, выросла в разы после недавних ударов украинских спецподразделений по российской инфраструктуре. Речь идет прежде всего о порту Новороссийск и судах, которые Россия использует для обхода санкций.

Руководитель отдела морских перевозок брокерской компании Marsh Маркус Бейкер объяснил, что страховой тариф вырос с 0,25-0,3 % от стоимости судна до 0,5-0,75 % всего за неделю. Это свидетельствует о росте цен на примерно 250%.

Другой брокер сообщил изданию, что для их клиентов расходы увеличились более чем на 200%.

Где наблюдается наибольший риск

По словам Бейкера, самое существенное подорожание произошло именно в российских секторах Черного моря — регионе, который граничит с Украиной, Грузией и Турцией. Страховщики предполагают дальнейший рост ставок на фоне ожидаемой эскалации.

"Россия будет эскалировать ситуацию в Украине, поэтому ставки, вероятно, будут расти", — отметил Бейкер.

Страховые ставки больше всего выросли для танкеров, связанных с РФ, а также для сухогрузов, перевозящих зерно и другие сыпучие грузы.

Что предшествовало подорожанию

Напомним, на прошлой неделе украинские дроны поразили два подсанкционных танкера РФ — "Кайрос" и "Вират" — у побережья Турции. Танкер "Мидволка 2" также был атакован, однако Украина заявила, что не причастна к этому инциденту.

Одесса Черное море порт страхование Новости Одессы танкер
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
