Головна Одеса У небі над Чорним морем помітили розвідувальний літак Франції

У небі над Чорним морем помітили розвідувальний літак Франції

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 11:18
Французький розвідник Beechcraft 350 VADOR над Чорним морем
Французький літак-розвідник. Фото ілюстративне: Jean-Luc Brunet / armée de l'Air et de l'Espace

Над Чорним морем почав роботу французький літак радіоелектронної розвідки Beechcraft 350 ER/ALSR VADOR. Машина спеціалізується на виявленні загроз на великих дистанціях і здатна відстежувати активність у повітрі, на морі та на суші. 

Про це свідчать дані порталу Flightradar.

Читайте також:

Що відомо про виліт французького розвідника

Літак Beechcraft 350 ER/ALSR VADOR належить Повітряно-космічним силам Франції й виконує місії радіоелектронної розвідки. У відкритих джерелах його відстежили над Чорним морем, де він проводить збір інформації про переміщення сил, роботу радіолокаційних систем та іншу активність у зоні підвищеної напруги.

У небі над Чорним морем помітили розвідувальний літак Франції - фото 1
Рух розвідника. Фото: скриншот з Flightradar

Характеристики літака Beechcraft 350 ER/ALSR VADOR

Beechcraft 350 ER/ALSR VADOR призначений для тривалих розвідувальних місій і може кілька годин працювати в повітрі без дозаправки. Він оснащений комплексом сенсорів для радіотехнічної, електронної та оптичної розвідки. Високочутливе обладнання дозволяє йому перехоплювати сигнали, відстежувати роботу радарів і виявляти переміщення техніки на значній відстані.
Літак має низький рівень шуму та помітності, що робить його ефективним у зонах потенційної небезпеки. Усі зібрані дані він передає в режимі реального часу на командні центри країн-партнерів.

Нагадаємо, страхові тарифи для суден, що працюють у Чорному морі, зросли утричі через атаки. Також ми писали, чим Одесі загрожує "сіра зона" у морі.

Одеса Франція розвідка Чорне море Одеська область Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
