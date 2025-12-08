Французький розвідник Beechcraft 350 VADOR над Чорним морем

У небі над Чорним морем помітили розвідувальний літак Франції
Над Чорним морем почав роботу французький літак радіоелектронної розвідки Beechcraft 350 ER/ALSR VADOR. Машина спеціалізується на виявленні загроз на великих дистанціях і здатна відстежувати активність у повітрі, на морі та на суші.
Про це свідчать дані порталу Flightradar.
Що відомо про виліт французького розвідника
Літак Beechcraft 350 ER/ALSR VADOR належить Повітряно-космічним силам Франції й виконує місії радіоелектронної розвідки. У відкритих джерелах його відстежили над Чорним морем, де він проводить збір інформації про переміщення сил, роботу радіолокаційних систем та іншу активність у зоні підвищеної напруги.
Характеристики літака Beechcraft 350 ER/ALSR VADOR
Beechcraft 350 ER/ALSR VADOR призначений для тривалих розвідувальних місій і може кілька годин працювати в повітрі без дозаправки. Він оснащений комплексом сенсорів для радіотехнічної, електронної та оптичної розвідки. Високочутливе обладнання дозволяє йому перехоплювати сигнали, відстежувати роботу радарів і виявляти переміщення техніки на значній відстані.
Літак має низький рівень шуму та помітності, що робить його ефективним у зонах потенційної небезпеки. Усі зібрані дані він передає в режимі реального часу на командні центри країн-партнерів.
Нагадаємо, страхові тарифи для суден, що працюють у Чорному морі, зросли утричі через атаки. Також ми писали, чим Одесі загрожує "сіра зона" у морі.
Читайте Новини.LIVE!