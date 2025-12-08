Французский разведчик Beechcraft 350 VADOR над Черным морем

В небе над Черным морем заметили разведывательный самолет Франции
Над Черным морем начал работу французский самолет радиоэлектронной разведки Beechcraft 350 ER/ALSR VADOR. Машина специализируется на выявлении угроз на больших дистанциях и способна отслеживать активность в воздухе, на море и на суше.
Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.
Что известно о вылете французского разведчика
Самолет Beechcraft 350 ER/ALSR VADOR принадлежит Воздушно-космическим силам Франции и выполняет миссии радиоэлектронной разведки. В открытых источниках его отследили над Черным морем, где он проводит сбор информации о перемещении сил, работу радиолокационных систем и другую активность в зоне повышенного напряжения.
Характеристики самолета Beechcraft 350 ER/ALSR VADOR
Beechcraft 350 ER/ALSR VADOR предназначен для длительных разведывательных миссий и может несколько часов работать в воздухе без дозаправки. Он оснащен комплексом сенсоров для радиотехнической, электронной и оптической разведки. Высокочувствительное оборудование позволяет ему перехватывать сигналы, отслеживать работу радаров и обнаруживать перемещение техники на значительном расстоянии.
Самолет имеет низкий уровень шума и заметности, что делает его эффективным в зонах потенциальной опасности. Все собранные данные он передает в режиме реального времени на командные центры стран-партнеров.
