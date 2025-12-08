Французский разведчик Beechcraft 350 VADOR над Черным морем

Французский самолет-разведчик. Фото иллюстративное: Jean-Luc Brunet / armée de l'Air et de l'Espace

Над Черным морем начал работу французский самолет радиоэлектронной разведки Beechcraft 350 ER/ALSR VADOR. Машина специализируется на выявлении угроз на больших дистанциях и способна отслеживать активность в воздухе, на море и на суше.

Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

Реклама

Читайте также:

Что известно о вылете французского разведчика

Самолет Beechcraft 350 ER/ALSR VADOR принадлежит Воздушно-космическим силам Франции и выполняет миссии радиоэлектронной разведки. В открытых источниках его отследили над Черным морем, где он проводит сбор информации о перемещении сил, работу радиолокационных систем и другую активность в зоне повышенного напряжения.

Движение разведчика. Фото: скриншот с Flightradar

Характеристики самолета Beechcraft 350 ER/ALSR VADOR

Beechcraft 350 ER/ALSR VADOR предназначен для длительных разведывательных миссий и может несколько часов работать в воздухе без дозаправки. Он оснащен комплексом сенсоров для радиотехнической, электронной и оптической разведки. Высокочувствительное оборудование позволяет ему перехватывать сигналы, отслеживать работу радаров и обнаруживать перемещение техники на значительном расстоянии.

Самолет имеет низкий уровень шума и заметности, что делает его эффективным в зонах потенциальной опасности. Все собранные данные он передает в режиме реального времени на командные центры стран-партнеров.

Напомним, страховые тарифы для судов, работающих в Черном море, выросли втрое из-за атак. Также мы писали, чем Одессе грозит "серая зона" в море.