Удары ГУР в Крыму: уничтожено 8 целей за две недели

Удар по грузовому поезду РФ. Фото: скриншот из видео

Оккупированный Крым остается одним из главных направлений украинских ударов по российской военной инфраструктуре. За последние две недели украинские силы провели серию точных атак по ключевым объектам врага. Уничтожена техника и оборудование, которое Россия использует для контроля воздуха, разведки и логистики.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

Успешный удар по Крыму

Спецподразделение "Призраки" совершило восемь результативных ударов по целям в Крыму. Дроны подразделения уничтожили фронтовой бомбардировщик Су-24 — один из самолетов, который Россия использует для ударов по украинской территории. Также уничтожена антенна в радиопрозрачном куполе и несколько важных систем радиолокации, среди которых станция 39Н6 "Каста-2Е2", а также две РЛС 48Я6-К1 "Подлет", которые обеспечивали контроль воздушного пространства над полуостровом.

Кроме того, среди целей — российский беспилотник "Орион", который применяют для разведки и корректировки огня. Его уничтожение уменьшает возможности оккупантов действовать на южном направлении. Также дроны "Призрак" поразили грузовой поезд и военный "Урал", которые обеспечивали перемещение техники и ресурсов.

"Мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают методическую демилитаризацию на временно оккупированном полуострове Продолжаем борьбу! Слава Украине!", — отметили в ГУР.

Напомним, мы сообщали, что бойцы ГУР уничтожили российский истребитель в Крыму. Также мы писали, что россияне усиливают охрану Крымского моста.