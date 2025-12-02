Видео
Главная Одесса Уничтожение ПВО в Крыму — россияне перебрасывают технику

Уничтожение ПВО в Крыму — россияне перебрасывают технику

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 10:44
Россияне перебрасывают "Панцирей" в Крым после ударов ВСУ
ЗРК россиян, который перебросили в Крым. Фото: Крымский ветер

Украинские силы продолжают точечные удары по ключевым объектам оккупантов, снижая их логистические и оборонительные возможности. Во временно оккупированном Крыму зафиксирована переброска зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".

Об этом сообщила мониторинговая группа "Крымский ветер".

Читайте также:

Переброска ПВО

Россия перебрасывает на южное направление комплексы "Панцирь-С1", которые сочетают зенитную пушку и ракеты малой дальности. Они предназначены для защиты аэродромов, складов и командных пунктов от авиаударов и БпЛА. Также фиксируются передвижения других систем ПВО для усиления обороны Крыма.

Силы обороны продолжают наносить удары по ключевым военным объектам оккупантов, ослабляя их способность атаковать украинские города. Операции продолжаются в разных направлениях, включая Крым, что позволяет контролировать движение техники и снижать возможности врага.

Атака на Крым

Недавно украинские силы поразили место хранения российских ударных беспилотников на аэродроме Саки. Перед ударом было обезврежено несколько средств ПВО врага, среди них комплексы "Панцирь-С1" и "Тор-М2". А также командно-диспетчерский пункт и военный грузовой автомобиль "КамАЗ".

Что известно о Панцирь-С1

Панцирь-С1 — это российская зенитно-ракетная и артиллерийская система ближнего действия. Она сочетает управляемые ракеты и две 30-мм автоматические пушки на одной платформе. Наведение целей осуществляется с помощью радиолокационной и оптико-электронной систем, что позволяет работать в любую погоду и ночью. Панцирь-С1 может быть установлен на колесную или гусеничную платформу, что обеспечивает быструю смену позиций. Его используют для прикрытия сухопутных войск и стратегических объектов.

Напомним, мы сообщали о том, что украинские защитники атаковали место запуска "шахедов" на мысе Чауда. Также мы писали, что россияне прячут горючее в Крыму от ударов ВСУ.

Одесса Крым Одесская область Новости Одессы ПВО атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
