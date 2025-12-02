Росіяни перекидають «Панцирів» в Крим після ударів ЗСУ

ЗРК росіян, який перекинули у Крим. Фото: Кримський вітер

Українські сили продовжують точкові удари по ключових об’єктах окупантів, знижуючи їхні логістичні та оборонні можливості. У тимчасово окупованому Криму зафіксовано перекидання зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцирь-С1".

Про це повідомила моніторингова група "Кримський вітер".

Реклама

Читайте також:

Перекидання ППО

Росія перекидає на південний напрямок комплекси "Панцирь-С1", які поєднують зенітну гармату та ракети малої дальності. Вони призначені для захисту аеродромів, складів і командних пунктів від авіаударів та БпЛА. Також фіксуються пересування інших систем ППО для посилення оборони Криму.

Сили оборони продовжують завдавати удари по ключових військових об’єктах окупантів, послаблюючи їхню здатність атакувати українські міста. Операції тривають у різних напрямках, включно з Кримом, що дозволяє контролювати рух техніки та знижувати можливості ворога.

Атака на Крим

Нещодавно українські сили уразили місце зберігання російських ударних безпілотників на аеродромі Саки. Перед ударом було знешкоджено кілька засобів ППО ворога, серед них комплекси "Панцирь-С1" і "Тор-М2". А також командно-диспетчерський пункт і військовий вантажний автомобіль "КамАЗ".

Що відомо про Панцирь-С1

Панцирь-С1 — це російська зенітно-ракетна та артилерійська система ближньої дії. Вона поєднує керовані ракети та дві 30-мм автоматичні гармати на одній платформі. Наведення цілей здійснюється за допомогою радіолокаційної та оптико-електронної систем, що дозволяє працювати в будь-яку погоду і вночі. Панцирь-С1 може бути встановлений на колісну або гусеничну платформу, що забезпечує швидку зміну позицій. Його використовують для прикриття сухопутних військ і стратегічних об’єктів.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що українські захисники атакували місце запуску "шахедів" на мисі Чауда. Також ми писали, що росіяни ховають пальне у Криму від ударів ЗСУ.