Плетенчук: РФ нарощує ППО в Криму, але удари України сильніші

ППО росіян в Криму. Фото ілюстративне: росЗМІ

Попри посилену оборону в тимчасово окупованому Криму, українські удари й надалі досягають цілей. Через це окупанти вимушені стягувати більше ППО на півострів, залишаються менш захищеними інші об'єкти.

Про ситуацію в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Авіація РФ чергує над Кримом цілодобово

Плетенчук зазначив, що ситуація в Криму залишається напруженою та динамічною. За його словами, вибухи та ураження російських об’єктів на півострові відбуваються регулярно.

"У Криму щось цікаве відбувається постійно, і моніторингові пабліки це фіксують. Але супутніх втрат росіяни, навіть великі любителі "показухи", продемонструвати не можуть", — пояснив він.

Речник підкреслив, що РФ намагається закрити Крим максимально щільним щитом ППО. Та попри це, нічні удари України успішно проходять крізь російську оборону.

"У повітрі їхня авіація присутня 24/7, але навіть цього разу вони не змогли протидіяти нашим засобам ураження", — заявив Плетенчук.

За межами Криму російські об’єкти ще вразливіші

Плетенчук додав, що РФ концентрує оборону на півострові, натомість інші території фактично оголені. Це пояснює ефективність ударів українських сил по Новоросійську, Тамані та іншим ворожим об’єктам, розташованим поза межами півострова.

"Об’єкти, які знаходяться за Кримом, мають не такий високий ступінь захисту, як сам півострів і так званий Кримський міст", — зазначив він.

Нагадаємо, Росія знову ввела нові заборони на проїзд через Кримський міст. Також ми писали, що у Польщі під час одного з телеефірів показали карту України без Криму.