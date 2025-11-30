Плетенчук: РФ наращивает ПВО в Крыму, но удары Украины сильнее

ПВО россиян в Крыму. Фото иллюстративное: росСМИ

Несмотря на усиленную оборону во временно оккупированном Крыму, украинские удары продолжают достигать целей. Из-за этого оккупанты вынуждены стягивать больше ПВО на полуостров, остаются менее защищенными другие объекты.

О ситуации в эфире телемарафона "Ми — Україна" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Авиация РФ дежурит над Крымом круглосуточно

Плетенчук отметил, что ситуация в Крыму остается напряженной и динамичной. По его словам, взрывы и поражения российских объектов на полуострове происходят регулярно.

"В Крыму что-то интересное происходит постоянно, и мониторинговые паблики это фиксируют. Но сопутствующих потерь россияне, даже большие любители "показухи", продемонстрировать не могут", — пояснил он.

Спикер подчеркнул, что РФ пытается закрыть Крым максимально плотным щитом ПВО. Но несмотря на это, ночные удары Украины успешно проходят сквозь российскую оборону.

"В воздухе их авиация присутствует 24/7, но даже на этот раз они не смогли противодействовать нашим средствам поражения", — заявил Плетенчук.

За пределами Крыма российские объекты еще более уязвимы

Плетенчук добавил, что РФ концентрирует оборону на полуострове, зато другие территории фактически обнажены. Это объясняет эффективность ударов украинских сил по Новороссийску, Тамани и другим вражеским объектам, расположенным за пределами полуострова.

"Объекты, которые находятся за Крымом, имеют не такую высокую степень защиты, как сам полуостров и так называемый Крымский мост", — отметил он.

