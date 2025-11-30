Карта Украины без Крыма на TVN: скандал в польском шоу

Карта Украины без Крыма. Скриншот с сайта TVN

В Польше во время одного из телеэфиров показали карту Украины без Крыма. Временно оккупированный полуостров обозначили отдельным цветом, что сразу заметили пользователи соцсетей.

Видео этого эпизода опубликовали на сайте польского телеканала TVN.

Во время развлекательной программы 100 участников стоят на огромном светодиодном полу, разделенном на квадраты с различными темами. Игроки вызывают друг друга на дуэли и пытаются отгадывать страны, которые появляются на экране. Победитель забирает на поле "территорию" соперника — такая себе географическая битва в режиме реального времени.

В выпуске, где произошел инцидент, двое участников отвечали на вопросы из категории "Соседи на карте". Игроки должны были быстро назвать страну, выделенную красным цветом. Когда на экране появилась Украина, Крым обозначили отдельным — оранжевым цветом, будто он не принадлежит Украине.

Реакция и контекст

Официальной позиции украинской стороны относительно инцидента пока нет. Также канал TVN не давал объяснений, почему в эфир вышла карта с ошибкой.

Отметим, TVN — один из самых популярных медиахолдингов Польши и частный телеканал, который транслируют через кабель, спутник, цифровой эфир и онлайн-платформы. Именно широкий охват аудитории и сделал сюжет заметным в медиапространстве.

