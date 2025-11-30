Відео
Головна Одеса Скандал в ефірі — польський телеканал показав Україну без Криму

Скандал в ефірі — польський телеканал показав Україну без Криму

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 11:00
Карта України без Криму на TVN: скандал у польському шоу
Карта України без Криму. Скриншот з сайту TVN

У Польщі під час одного з телеефірів показали карту України без Криму. Тимчасово окупований півострів позначили окремим кольором, що одразу помітили користувачі соцмереж.

Відео цього епізоду опублікували на сайті польського телеканалу TVN.

Поляки показали карту України без Криму

Під час розважальної програми 100 учасників стоять на величезній світлодіодній підлозі, поділеній на квадрати з різними темами. Гравці викликають один одного на дуелі й намагаються відгадувати країни, які з’являються на екрані. Переможець забирає на полі "територію" суперника — така собі географічна битва в режимі реального часу.

У випуску, де трапився інцидент, двоє учасників відповідали на запитання з категорії "Сусіди на карті". Гравці мали швидко назвати країну, виділену червоним кольором. Коли на екрані з'явилась Україна, Крим позначили окремим — оранжевим кольором, ніби він не належить Україні.

Реакція та контекст

Офіційної позиції української сторони щодо інциденту поки немає. Також канал TVN не давав пояснень, чому в ефір вийшла карта з помилкою.

Зазначимо, TVN — один із найпопулярніших медіахолдингів Польщі та приватний телеканал, який транслюють через кабель, супутник, цифровий ефір та онлайн-платформи. Саме широке охоплення аудиторії й зробило сюжет помітним у медіапросторі.

Нагадаємо, мережа продуктових супермаркетів "АТБ" зняла різдвяне привітальне відео за участю латвійської співачки Лайми Вайкуле. Також ми писали, що у ФІФА образили португальську зірку Кріштіану Роналду та його величезну фанатську базу.

Одеса Крим скандал Одеська область Новини Одеси окупація
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
