Карта України без Криму на TVN: скандал у польському шоу

Карта України без Криму. Скриншот з сайту TVN

У Польщі під час одного з телеефірів показали карту України без Криму. Тимчасово окупований півострів позначили окремим кольором, що одразу помітили користувачі соцмереж.

Відео цього епізоду опублікували на сайті польського телеканалу TVN.

Реклама

Читайте також:

Поляки показали карту України без Криму

Під час розважальної програми 100 учасників стоять на величезній світлодіодній підлозі, поділеній на квадрати з різними темами. Гравці викликають один одного на дуелі й намагаються відгадувати країни, які з’являються на екрані. Переможець забирає на полі "територію" суперника — така собі географічна битва в режимі реального часу.

У випуску, де трапився інцидент, двоє учасників відповідали на запитання з категорії "Сусіди на карті". Гравці мали швидко назвати країну, виділену червоним кольором. Коли на екрані з'явилась Україна, Крим позначили окремим — оранжевим кольором, ніби він не належить Україні.

Реакція та контекст

Офіційної позиції української сторони щодо інциденту поки немає. Також канал TVN не давав пояснень, чому в ефір вийшла карта з помилкою.

Зазначимо, TVN — один із найпопулярніших медіахолдингів Польщі та приватний телеканал, який транслюють через кабель, супутник, цифровий ефір та онлайн-платформи. Саме широке охоплення аудиторії й зробило сюжет помітним у медіапросторі.

Нагадаємо, мережа продуктових супермаркетів "АТБ" зняла різдвяне привітальне відео за участю латвійської співачки Лайми Вайкуле. Також ми писали, що у ФІФА образили португальську зірку Кріштіану Роналду та його величезну фанатську базу.