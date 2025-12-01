Відео
Росіяни в Криму намагаються врятувати пальне після атак ЗСУ

Росіяни в Криму намагаються врятувати пальне після атак ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 1 грудня 2025 09:53
Росія розосереджує запаси пального в Криму через удари ЗСУ
Російський бензовоз у Криму. Фото: АТЕШ

Росіяни на тимчасово окупованому півострові змінюють схему зберігання пального. Після влучних ударів Сил оборони вони почали розосереджувати запаси та будувати нові укриття. Розвідка українського руху зафіксувала зміни на одній з військових частин у Севастополі. Вся отримана інформація вже передана українським захисникам.

Про це повідомили агенти руху "АТЕШ".

Читайте також:

Розосередження запасів

Українські агенти провели розвідку території 15-ї окремої берегової ракетно-артилерійської бригади окупантів у Севастополі. Підрозділ є одним із ключових елементів оборони росіян на узбережжі та має на озброєнні комплекси "Бастіон" і "Бал". Через успішні удари Сил оборони по стаціонарних запасах пального в Криму командування Чорноморського флоту почало терміново розосереджувати резерви. На території частини помічені активні будівельні роботи — окупанти зводять нові малі складські модулі для децентралізованого зберігання горючого.

Агенти також помітили збільшення кількості бензовозів, які росіяни використовують як мобільні сховища. Це свідчить про спробу максимально розтягнути запаси, щоб ускладнити їхнє знищення.

"Вся розвідувальна інформація про нові склади, локації та маршрути пересування бензовозів оперативно передана представникам СОУ для подальшого знищення. Розподіл не допоможе", — зазначили на сторінці партизанів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що російська ППО не допомагає окупантам рятуватися від атак у Криму. Також ми писали про те, як відбулася унікальна операція ГУР на території тимчасово окупованого півотрова.

Одеса Крим Одеська область Новини Одеси пальне атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
