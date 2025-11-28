Репресії в Криму та опір кримських татар

Прапор кримських татар. Фото ілюстративне: УНІАН

На тимчасово окупованому півострові триває хвиля репресій: окупаційна влада проводить нічні затримання, висуває звинувачення у тероризмі та державній зраді. За даними Кримського татарського ресурсного центру, щонайменше 312 українців утримуються в місцях несвободи. Попри тиск, місцеві мешканці продовжують підтримувати Україну і зберігають надію на повернення півострова.

Про це в ефірі День.LIVE розповів Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу.

Реклама

Читайте також:

Тиск на кримських татар

Російська влада намагається придушити будь-який прояв протесту і примусити населення прийняти окупаційний режим. Водночас кримські татари та інші українці на півострові демонструють незгоду з політикою окупантів і продовжують відстоювати свою ідентичність.

"Росія свій терористичний тиск не припиняє, тому що так і не змогла домогтися лояльності місцевого населення, особливо кримських татар. Ми моніторимо лише частину тих, кого саджають у колонії та тюрми, а насправді таких людей значно більше. Це означає, що населення не приймає політику Росії і не визнає окупацію. Кримське коріння проросте, незважаючи на всі репресії, і зрештою всі повернуться додому — у свою Україну, у свій Крим", — пояснив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз.

За його словами, окупаційні силові структури продовжують вести політику повного контролю та вилучення українського інформаційного впливу. Навіть українські атаки дронів у ЗМІ окупантів подають як "ворожі", уникаючи будь-якого згадування про Україну. Попри це, кримські татари і решта українців на півострові зберігають зв’язок із Україною та надію на майбутнє під своєю юрисдикцією.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, чи зможе Україна вступити в НАТО без Криму. Також ми писали про те, що буде з окупованими територіями у разі підписання мирного плану Трампа.