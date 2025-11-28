Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Доля окупованих територій — що передбачає мирний план

Доля окупованих територій — що передбачає мирний план

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 16:28
Окуповані території у мирному плані США: що загрожує Україні
Стела на в'їзді в Донецьку область. Фото ілюстративне: vchasnoua.com

Американська ініціатива щодо завершення війни викликала хвилю суперечок саме через питання окупованих територій. Документ містить пропозиції, які Москва трактує як шанс закріпити свій контроль, а для України вони є категорично неприйнятними. На цьому фоні Росія посилює тиск на фронті, намагаючись вплинути на можливі перемовини. Київ же формує позицію, яка не дозволить допустити втрату суверенітету.

Про долю окупованих територій Новини.LIVE дізналися у політолога Михайла Шабанова.

Реклама
Читайте також:

Що буде з суверенітетом

Новий мирний план США став центром політичних дискусій, і головна причина — його підхід до тимчасово окупованих територій. У Вашингтоні визнають, що остаточна позиція адміністрації Дональда Трампа ще формується. Там вивчають реакції партнерів і "червоні лінії" Києва. Тим часом Росія активізує бойові дії, намагаючись посилити свій вплив на будь-які переговори. Найгостріше питання документа — так званий "перегляд статусу окремих регіонів". Москва трактує це як можливість легалізувати окупацію Донбасу та інших захоплених територій. Для України це — абсолютно неприйнятно й небезпечно, адже передача будь-якої частини країни лише відкриє шлях до нової агресії.

"Ми не можемо надати Росії Донбас, тому що вона просуватиметься далі. Це навіть може дестабілізувати суспільну думку. Президент і наша адміністрація це чудово розуміють і відстоюватимуть ці території до останнього", — наголошує одеський політолог Михайло Шабанов.

Мирний план

Трампа Перший варіант плану Дональда Трампа складався з 28 пунктів і одразу викликав скандал через неточності в перекладі та формулюваннях. Документ передбачав ключові кроки щодо безпеки, економічної підтримки та політичних реформ, проте багато положень були сприйняті як суперечливі. Після обговорень у Женеві план доопрацювали, скоротивши до 19 пунктів і уточнивши формулювання, що дозволило уникнути розбіжностей у тлумаченні. Президент Зеленський заявив, що готовий сідати за стіл переговорів для обговорення узгодженого документа.

Нагадаємо, ми повідомляли, що РФ отримала мирний план Трампа узгоджений в Женеві. Також ми писали, що чи зможе Україна вступити в НАТО без Криму.

Одеса Дональд Трамп Одеська область Новини Одеси мирний план мирні переговори
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації