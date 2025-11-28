Окуповані території у мирному плані США: що загрожує Україні

Стела на в'їзді в Донецьку область. Фото ілюстративне: vchasnoua.com

Американська ініціатива щодо завершення війни викликала хвилю суперечок саме через питання окупованих територій. Документ містить пропозиції, які Москва трактує як шанс закріпити свій контроль, а для України вони є категорично неприйнятними. На цьому фоні Росія посилює тиск на фронті, намагаючись вплинути на можливі перемовини. Київ же формує позицію, яка не дозволить допустити втрату суверенітету.

Про долю окупованих територій Новини.LIVE дізналися у політолога Михайла Шабанова.

Що буде з суверенітетом

Новий мирний план США став центром політичних дискусій, і головна причина — його підхід до тимчасово окупованих територій. У Вашингтоні визнають, що остаточна позиція адміністрації Дональда Трампа ще формується. Там вивчають реакції партнерів і "червоні лінії" Києва. Тим часом Росія активізує бойові дії, намагаючись посилити свій вплив на будь-які переговори. Найгостріше питання документа — так званий "перегляд статусу окремих регіонів". Москва трактує це як можливість легалізувати окупацію Донбасу та інших захоплених територій. Для України це — абсолютно неприйнятно й небезпечно, адже передача будь-якої частини країни лише відкриє шлях до нової агресії.

"Ми не можемо надати Росії Донбас, тому що вона просуватиметься далі. Це навіть може дестабілізувати суспільну думку. Президент і наша адміністрація це чудово розуміють і відстоюватимуть ці території до останнього", — наголошує одеський політолог Михайло Шабанов.

Мирний план

Трампа Перший варіант плану Дональда Трампа складався з 28 пунктів і одразу викликав скандал через неточності в перекладі та формулюваннях. Документ передбачав ключові кроки щодо безпеки, економічної підтримки та політичних реформ, проте багато положень були сприйняті як суперечливі. Після обговорень у Женеві план доопрацювали, скоротивши до 19 пунктів і уточнивши формулювання, що дозволило уникнути розбіжностей у тлумаченні. Президент Зеленський заявив, що готовий сідати за стіл переговорів для обговорення узгодженого документа.

