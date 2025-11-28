Видео
Судьба оккупированных территорий — что предпологает мирный план

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 16:28
Оккупированные территории в мирном плане США: что грозит Украине
Стела на въезде в Донецкую область. Фото иллюстративное: vchasnoua.com

Американская инициатива по завершению войны вызвала волну споров именно из-за вопроса оккупированных территорий. Документ содержит предложения, которые Москва трактует как шанс закрепить свой контроль, а для Украины они категорически неприемлемы. На этом фоне Россия усиливает давление на фронте, пытаясь повлиять на возможные переговоры. Киев же формирует позицию, которая не позволит допустить потерю суверенитета.

О судьбе оккупированных территорий Новости.LIVE узнали у политолога Михаила Шабанова.

Что будет с суверенитетом

Новый мирный план США стал центром политических дискуссий, и главная причина - его подход к временно оккупированным территориям. В Вашингтоне признают, что окончательная позиция администрации Дональда Трампа еще формируется. Там изучают реакции партнеров и "красные линии" Киева. Тем временем Россия активизирует боевые действия, пытаясь усилить свое влияние на любые переговоры. Самый острый вопрос документа - так называемый "пересмотр статуса отдельных регионов". Москва трактует это как возможность легализовать оккупацию Донбасса и других захваченных территорий. Для Украины это - абсолютно неприемлемо и опасно, ведь передача любой части страны только откроет путь к новой агрессии.

"Мы не можем предоставить России Донбасс, потому что она будет продвигаться дальше. Это даже может дестабилизировать общественное мнение. Президент и наша администрация это прекрасно понимают и будут отстаивать эти территории до последнего", - отмечает одесский политолог Михаил Шабанов.

Мирный план Трампа

Трампа Первый вариант плана Дональда Трампа состоял из 28 пунктов и сразу вызвал скандал из-за неточностей в переводе и формулировках. Документ предусматривал ключевые шаги по безопасности, экономической поддержке и политическим реформам, однако многие положения были восприняты как противоречивые. После обсуждений в Женеве план доработали, сократив до 19 пунктов и уточнив формулировки, что позволило избежать разногласий в толковании. Президент Зеленский заявил, что готов садиться за стол переговоров для обсуждения согласованного документа.

Напомним, мы сообщали, что РФ получила мирный план Трампа согласованный в Женеве. Также мы писали, что сможет ли Украина вступить в НАТО без Крыма.

Одесса Дональд Трамп Одесская область Новости Одессы мирный план мирные переговоры
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
