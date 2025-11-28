Репрессии в Крыму и сопротивление крымских татар

Флаг крымских татар. Фото иллюстративное: УНИАН

На временно оккупированном полуострове продолжается волна репрессий: оккупационные власти проводят ночные задержания, выдвигают обвинения в терроризме и государственной измене. По данным Крымского татарского ресурсного центра, по меньшей мере 312 украинцев содержатся в местах несвободы. Несмотря на давление, местные жители продолжают поддерживать Украину и сохраняют надежду на возвращение полуострова.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал Ахтем Чийгоз, заместитель председателя Меджлиса.

Реклама

Читайте также:

Давление на крымских татар

Российские власти пытаются подавить любое проявление протеста и заставить население принять оккупационный режим. В то же время крымские татары и другие украинцы на полуострове демонстрируют несогласие с политикой оккупантов и продолжают отстаивать свою идентичность.

"Россия свое террористическое давление не прекращает, потому что так и не смогла добиться лояльности местного населения, особенно крымских татар. Мы мониторим только часть тех, кого сажают в колонии и тюрьмы, а на самом деле таких людей значительно больше. Это означает, что население не принимает политику России и не признает оккупацию. Крымские корни прорастут, несмотря на все репрессии, и в конце концов все вернутся домой — в свою Украину, в свой Крым", — пояснил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

По его словам, оккупационные силовые структуры продолжают вести политику полного контроля и изъятия украинского информационного влияния. Даже украинские атаки дронов в СМИ оккупантов подают как "вражеские", избегая любого упоминания об Украине. Несмотря на это, крымские татары и остальные украинцы на полуострове сохраняют связь с Украиной и надежду на будущее под своей юрисдикцией.

Напомним, мы сообщали о том, сможет ли Украина вступить в НАТО без Крыма. Также мы писали о том, что будет с оккупированными территориями в случае подписания мирного плана Трампа.