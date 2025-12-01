Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Россияне в Крыму пытаются спасти горючее после атак ВСУ

Россияне в Крыму пытаются спасти горючее после атак ВСУ

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 09:53
Россия рассредоточивает запасы горючего в Крыму из-за ударов ВСУ
Российский бензовоз в Крыму. Фото: АТЕШ

Россияне на временно оккупированном полуострове меняют схему хранения горючего. После точных ударов Сил обороны они начали рассредоточивать запасы и строить новые укрытия. Разведка украинского движения зафиксировала изменения на одной из воинских частей в Севастополе. Вся полученная информация уже передана украинским защитникам.

Об этом сообщили агенты движения "АТЕШ".

Реклама
Читайте также:

Рассредоточение запасов

Украинские агенты провели разведку территории 15-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады оккупантов в Севастополе. Подразделение является одним из ключевых элементов обороны россиян на побережье и имеет на вооружении комплексы "Бастион" и "Бал". Из-за успешных ударов Сил обороны по стационарным запасам горючего в Крыму командование Черноморского флота начало срочно рассредоточивать резервы. На территории части замечены активные строительные работы — оккупанты возводят новые малые складские модули для децентрализованного хранения горючего.

Агенты также заметили увеличение количества бензовозов, которые россияне используют как мобильные хранилища. Это свидетельствует о попытке максимально растянуть запасы, чтобы усложнить их уничтожение.

"Вся разведывательная информация о новых складах, локации и маршруты передвижения бензовозов оперативно передана представителям СОУ для дальнейшего уничтожения. Распределение не поможет", — отметили на странице партизан.

Напомним, мы сообщали, что российская ПВО не помогает оккупантам спасаться от атак в Крыму. Также мы писали о том, как состоялась уникальная операция ГУР на территории временно оккупированного полуострова.

Одесса Крым Одесская область Новости Одессы топливо атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации