Россия рассредоточивает запасы горючего в Крыму из-за ударов ВСУ

Россияне на временно оккупированном полуострове меняют схему хранения горючего. После точных ударов Сил обороны они начали рассредоточивать запасы и строить новые укрытия. Разведка украинского движения зафиксировала изменения на одной из воинских частей в Севастополе. Вся полученная информация уже передана украинским защитникам.

Об этом сообщили агенты движения "АТЕШ".

Рассредоточение запасов

Украинские агенты провели разведку территории 15-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады оккупантов в Севастополе. Подразделение является одним из ключевых элементов обороны россиян на побережье и имеет на вооружении комплексы "Бастион" и "Бал". Из-за успешных ударов Сил обороны по стационарным запасам горючего в Крыму командование Черноморского флота начало срочно рассредоточивать резервы. На территории части замечены активные строительные работы — оккупанты возводят новые малые складские модули для децентрализованного хранения горючего.

Агенты также заметили увеличение количества бензовозов, которые россияне используют как мобильные хранилища. Это свидетельствует о попытке максимально растянуть запасы, чтобы усложнить их уничтожение.

"Вся разведывательная информация о новых складах, локации и маршруты передвижения бензовозов оперативно передана представителям СОУ для дальнейшего уничтожения. Распределение не поможет", — отметили на странице партизан.

