Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Операция украинцев в Крыму — минус система запуска шахедов

Операция украинцев в Крыму — минус система запуска шахедов

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 09:44
Поражение пускового района Shahed в Крыму силами ССО
Момент перед ударом по месту запуска дронов. Фото: скриншот из видео

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов и их технику во временно оккупированном Крыму. В ночь на 28 ноября украинские Силы специальных операций нанесли точный удар по району хранения и запуска дронов "Shahed" у мыса Чауда. Эта локация регулярно используется россиянами для атак по гражданской инфраструктуре Украины.

Об этом сообщили в Силах специальных операций.

Реклама
Читайте также:

Атака на Крым

Подразделения deep strike Сил специальных операций ночью ударили по месту хранения и запуска ударных БпЛА "Shahed" вблизи мыса Чауда. Именно оттуда россия систематически запускает дроны различных типов по украинским городам. Операция стала ответом на постоянные ночные атаки, направленные против гражданских и инфраструктуры. Поражение объекта уменьшает возможности врага осуществлять массированные удары.

"Силы специальных операций продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии", — говорится в сообщении.

Напомним, мы сообщали, что оккупанты прячут топливо в Крыму от ударов Украины. Также мы писали о том, как бойцам ГУР удалось провести успешную спецоперацию в Крыму.

Одесса Крым Одесская область Новости Одессы атака Шахед
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации