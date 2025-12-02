Поражение пускового района Shahed в Крыму силами ССО

Момент перед ударом по месту запуска дронов. Фото: скриншот из видео

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов и их технику во временно оккупированном Крыму. В ночь на 28 ноября украинские Силы специальных операций нанесли точный удар по району хранения и запуска дронов "Shahed" у мыса Чауда. Эта локация регулярно используется россиянами для атак по гражданской инфраструктуре Украины.

Об этом сообщили в Силах специальных операций.

Атака на Крым

Подразделения deep strike Сил специальных операций ночью ударили по месту хранения и запуска ударных БпЛА "Shahed" вблизи мыса Чауда. Именно оттуда россия систематически запускает дроны различных типов по украинским городам. Операция стала ответом на постоянные ночные атаки, направленные против гражданских и инфраструктуры. Поражение объекта уменьшает возможности врага осуществлять массированные удары.

"Силы специальных операций продолжают принимать асимметричные действия для подрыва наступательных возможностей российской армии", — говорится в сообщении.

