Ураження пускового району Shahed у Криму силами ССО

Момент перед ударом по місцю запуску дронів. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують нищити окупантів та їхню техніку у тимчасово окупованому Криму. У ніч на 28 листопада українські Сили спеціальних операцій завдали точного удару по району зберігання та запуску дронів "Shahed" біля мису Чауда. Ця локація регулярно використовується росіянами для атак по цивільній інфраструктурі України.

Про це повідосили в Силах спеціальних операцій.

Реклама

Читайте також:

Атака на Крим

Підрозділи deep strike Сил спеціальних операцій вночі вдарили по місцю зберігання та запуску ударних БпЛА "Shahed" поблизу мису Чауди. Саме звідти росія систематично запускає дрони різних типів по українських містах. Операція стала відповіддю на постійні нічні атаки, спрямовані проти цивільних та інфраструктури. Ураження об’єкта зменшує можливості ворога здійснювати масовані удари.

"Сили спеціальних операцій продовжують вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії", — йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, ми повідомляли, що окупанти ховають пальне у Криму від ударів України. Також ми писали про те, як бійцям ГУР вдалося провести успішну спецоперацію у Криму.