Ограничения на Крымском мосту и его реальная роль

Россияне постепенно сужают возможности для использования Крымского моста. На переправе появляются новые ограничения для транспорта, а ее реальная военная роль ослабевает. Украинская сторона тем временем продолжает давление, чтобы прервать логистическую связь оккупантов с полуостровом.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Использование моста

Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук отметил, что россияне уже длительное время ограничивают доступ к мосту для большинства военных задач. Остаются только грузовики, но это дорого и сложно, поэтому оккупанты рассматривают запрет и для них. Он подчеркнул, что мост сейчас превратился в символ и путь для российских туристов, чем в реальную логистическую артерию.

"Переправлять топливо они отказались уже довольно давно. Тяжелобронированную технику так же", — отмечает он.

Новые запреты и усиленная охрана

Плетенчук подчеркивает, что ограничения только растут, в частности для электрокаров и гибридов. Представитель добавляет, что россияне пытаются защищать город. В частности усиленными системами ПВО.

"Будем и в дальнейшем делать все возможное, чтобы эту пуповину с нашим Крымом, которая соединяется с Московией, перерезать. Потому что для россиян сейчас это, конечно, даже больше символ", — объясняет он.

Напомним, мы сообщали, что украинские защитники поразили место запуска "шахедов" на мысе Чауда". Также мы писали, что россияне перебрасывают ПВО на территории временно оккупированного Крыма.