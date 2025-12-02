Обмеження на Кримському мосту та його реальна роль

Кримський міст. Фото ілюстративне/Facebook

Росіяни поступово звужують можливості для використання Кримського мосту. На переправі з’являються нові обмеження для транспорту, а її реальна військова роль слабшає. Українська сторона тим часом продовжує тиск, щоб перервати логістичний зв’язок окупантів з півостровом.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Використання моста

Речник ВМС Дмитро Плетенчук зазначив, що росіяни вже тривалий час обмежують доступ до мосту для більшості військових задач. Залишаються лише вантажівки, але це дорого й складно, тож окупанти розглядають заборону і для них. Він підкреслив, що міст наразі перетворився на символ і шлях для російських туристів, ніж на реальну логістичну артерію.

"Переправляти пальне вони відмовилися вже доволі давно. Важкоброньовану техніку так само", — зазначає він.

Нові заборони та посилена охорона

Плетенчук підкреслює, що обмеження лише зростають, зокрема для електрокарів та гібридів. Речник додає, що росіяни намагаються захищати міст. Зокрема посиленими системами ППО.

"Будемо і надалі робити все можливе, щоб цю пуповину з нашим Кримом, яка з'єднується з Московщиною, перерізати. Тому що для росіян зараз це, звісно, навіть більше символ", — пояснює він.

Нагадаємо, ми повідомляли, що українські захисники уразили місце запуску "шахедів" на мисі Чауда". Також ми писали, що росіяни перекидають ППО на території тимчасово окупованого Криму.