Знищення техніки РФ у Криму — операція ГУР

Знищення техніки РФ у Криму — операція ГУР

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 10:30
Удари ГУР у Криму: знищено 8 цілей за два тижні
Удар по вантажному потягу РФ. Фото: скриншот з відео

Окупований Крим залишається одним із головних напрямків українських ударів по російській військовій інфраструктурі. За останні два тижні українські сили провели серію точних атак по ключових об’єктах ворога. Знищено техніку й обладнання, яке Росія використовує для контролю повітря, розвідки та логістики.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Успішний удар по Криму

Спецпідрозділ "Примари" здійснив вісім результативних ударів по цілях у Криму. Дрони підрозділу знищили фронтовий бомбардувальник Су-24 — один із літаків, який Росія використовує для ударів по українській території. Також знищено антену в радіопрозорому куполі та кілька важливих систем радіолокації, серед яких станція 39Н6 "Каста-2Е2", а також дві РЛС 48Я6-К1 "Подльот", що забезпечували контроль повітряного простору над півостровом.

Крім того, серед цілей — російський безпілотник "Оріон", який застосовують для розвідки та коригування вогню. Його знищення зменшує можливості окупантів діяти на південному напрямку. Також дрони "Примар" уразили вантажний потяг та військовий "Урал", що забезпечували переміщення техніки та ресурсів.

"Майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують методичну демілітаризацію на тимчасово окупованому півострові Продовжуємо боротьбу! Слава Україні!", — зазначили в ГУР.

Нагадаємо, ми повідомляли, що бійці ГУР знищили російський винищувач у Криму. Також ми писали, що росіяни посилюють охорону Кримського мосту.

Одеса Крим Одеська область Новини Одеси атака ГУР МО Украины
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
