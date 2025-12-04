Українські “Примари” знищили МіГ-29 та радар у Криму

Російський винищувач в небі. Фото ілюстративне: росЗМІ

Українські спецпризначенці продовжують знищувати ворожу техніку на території тимчасово окупованого Криму. 4 грудня 2025 року український спецпідрозділ ГУР "Примари" завдали чергового удару по півострову. Ці дії послаблюють систему протиповітряної оборони окупантів.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Реклама

Читайте також:

Атака на Крим

В ніч на 4 грудня 2025 року український спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" уразив багатоцільовий винищувач МіГ-29 на військовому аеродромі "Кача" в Криму. Одночасно під удар потрапив аеродромний радіолокаційний комплекс "Іртиш" поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.

Ці операції — частина системної роботи ГУР із послаблення протиповітряної оборони російських сил на півострові. Ворог втрачає радари, зенітні комплекси та авіацію, що підвищує безпеку українських сил і ускладнює їхні наступні дії.

Зазначимо, що 21 вересня 2025 року "Примари" вперше знищили два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка", що стало історичною подією для спецпідрозділу.

"Збройна боротьба триває! Слава Україні!", — йдеться у повідомлені ГУР.

Нагадаємо, ми повідомляли, що окупанти посилюють засоби захисту Кримського мосту. Також ми писали, що після удару по Криму окупанти стали менше атакувати Одещину.