Українські “Примари” знищили МіГ-29 та радар у Криму

Удар по Криму — ГУР показало відео знищення винищувача РФ
Українські спецпризначенці продовжують знищувати ворожу техніку на території тимчасово окупованого Криму. 4 грудня 2025 року український спецпідрозділ ГУР "Примари" завдали чергового удару по півострову. Ці дії послаблюють систему протиповітряної оборони окупантів.
Атака на Крим
В ніч на 4 грудня 2025 року український спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" уразив багатоцільовий винищувач МіГ-29 на військовому аеродромі "Кача" в Криму. Одночасно під удар потрапив аеродромний радіолокаційний комплекс "Іртиш" поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.
Ці операції — частина системної роботи ГУР із послаблення протиповітряної оборони російських сил на півострові. Ворог втрачає радари, зенітні комплекси та авіацію, що підвищує безпеку українських сил і ускладнює їхні наступні дії.
Зазначимо, що 21 вересня 2025 року "Примари" вперше знищили два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка", що стало історичною подією для спецпідрозділу.
"Збройна боротьба триває! Слава Україні!", — йдеться у повідомлені ГУР.
