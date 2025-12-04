Відео
Головна Одеса Удар по Криму — ГУР показало відео знищення винищувача РФ

Удар по Криму — ГУР показало відео знищення винищувача РФ

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 16:37
Українські “Примари” знищили МіГ-29 та радар у Криму
Російський винищувач в небі. Фото ілюстративне: росЗМІ

Українські спецпризначенці продовжують знищувати ворожу техніку на території тимчасово окупованого Криму. 4 грудня 2025 року український спецпідрозділ ГУР "Примари" завдали чергового удару по півострову. Ці дії послаблюють систему протиповітряної оборони окупантів.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Атака на Крим

В ніч на 4 грудня 2025 року український спецпідрозділ ГУР МО України "Примари" уразив багатоцільовий винищувач МіГ-29 на військовому аеродромі "Кача" в Криму. Одночасно під удар потрапив аеродромний радіолокаційний комплекс "Іртиш" поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.

Ці операції — частина системної роботи ГУР із послаблення протиповітряної оборони російських сил на півострові. Ворог втрачає радари, зенітні комплекси та авіацію, що підвищує безпеку українських сил і ускладнює їхні наступні дії.

Зазначимо, що 21 вересня 2025 року "Примари" вперше знищили два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка", що стало історичною подією для спецпідрозділу.

"Збройна боротьба триває! Слава Україні!", — йдеться у повідомлені ГУР.

Нагадаємо, ми повідомляли, що окупанти посилюють засоби захисту Кримського мосту. Також ми писали, що після удару по Криму окупанти стали менше атакувати Одещину.

Одеса Крим Одеська область Новини Одеси МіГ-29 ГУР МО Украины
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
