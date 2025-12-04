Активність дронів РФ після удару по Чауді зменшилася

Пожежа в районі мису Чауда. Фото ілюстративне: Крим.Реалії

Активність російських безпілотників на півдні тимчасово зменшилася після ураження полігону на мисі Чауда. Саме звідти окупанти запускали "шахеди" та "герані" по українських містах, зокрема Одещині. Водночас атаки з інших напрямків тривають. Ворог змінює маршрути й висоти польоту.

Про це в ефірі каналу "Ми-Україна" розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Реклама

Читайте також:

Удар по мису Чауда

У ніч на 28 листопада українські Сили спеціальних операцій завдали точного удару по району зберігання та запуску дронів "Shahed" біля мису Чауда. Братчук зазначив, що після атаки на ворожий полігон активність росіян у цьому районі помітно знизилася. За його словами, саме з Чауди окупанти часто запускали "шахеди" на південь України.

"Було уражено один із полігонів, звідки ці шахедні "грані" летіли. Поки що там активність є, але вона стала меншою", — зазначив він.

Водночас погана погода не стримує противника. Російські дрони дедалі частіше йдуть на мінімальній висоті, використовуючи рельєф та море як укриття. Це ускладнює роботу української ППО та створює додаткові ризики для житлових районів.

Зміна місць запуску

Росія активно шукає нові точки для запусків безпілотників, зокрема в окупованому Криму та на території РФ. Окупанти переміщують пускові установки й облаштовують нові майданчики поблизу населених пунктів.

"Окупований Крим або Приморсько-Ахтарськ — звідти ворог максимально намагається атакувати. Інколи змінює локації на території РФ, звідки дрони можуть прориватися на південь України", — пояснив Братчук.

Він також додав, що росіяни намагаються маскувати дрони над акваторією Чорного моря, а тому важливо збивати їх саме там. Попри це, українські сили продовжують завдавати ударів по ворожих об’єктах, що зменшує кількість запусків та ускладнює логістику окупантів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що окупанти посилюють оборону Кримського мосту. Також ми писали, що росіяни звозять системи ППО на територію тимчасово окупованого Криму.