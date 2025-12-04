Видео
Главная Одесса Удары по полигону в Крыму — атак на Одесчину стало меньше

Удары по полигону в Крыму — атак на Одесчину стало меньше

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 10:30
Активность дронов РФ после удара по Чауди уменьшилась после удара по Чауди
Пожар в районе мыса Чауда. Фото иллюстративное: Крым.Реалии

Активность российских беспилотников на юге временно уменьшилась после поражения полигона на мысе Чауда. Именно оттуда оккупанты запускали "шахеды" и "герани" по украинским городам, в частности Одесской области. В то же время атаки с других направлений продолжаются. Враг меняет маршруты и высоты полета.

Об этом в эфире канала "Мы-Украина" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Читайте также:

Удар по мысу Чауда

В ночь на 28 ноября украинские Силы специальных операций нанесли точный удар по району хранения и запуска дронов "Shahed" у мыса Чауда. Братчук отметил, что после атаки на вражеский полигон активность россиян в этом районе заметно снизилась. По его словам, именно с Чауды оккупанты часто запускали "шахеды" на юг Украины.

"Был поражен один из полигонов, откуда эти шахедные "грани" летели. Пока там активность есть, но она стала меньше", — отметил он.

В то же время плохая погода не сдерживает противника. Российские дроны все чаще идут на минимальной высоте, используя рельеф и море как укрытие. Это затрудняет работу украинской ПВО и создает дополнительные риски для жилых районов.

Изменение мест запуска

Россия активно ищет новые точки для запусков беспилотников, в частности в оккупированном Крыму и на территории РФ. Оккупанты перемещают пусковые установки и обустраивают новые площадки вблизи населенных пунктов.

"Оккупированный Крым или Приморско-Ахтарск — оттуда враг максимально пытается атаковать. Иногда меняет локации на территории РФ, откуда дроны могут прорываться на юг Украины", — пояснил Братчук.

Он также добавил, что россияне пытаются маскировать дроны над акваторией Черного моря, а потому важно сбивать их именно там. Несмотря на это, украинские силы продолжают наносить удары по вражеским объектам, что уменьшает количество запусков и усложняет логистику оккупантов.

Напомним, мы сообщали, что оккупанты усиливают оборону Крымского моста. Также мы писали, что россияне свозят системы ПВО на территорию временно оккупированного Крыма.

Одесса Крым Одесская область Новости Одессы атака дрон-камикадзе
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
