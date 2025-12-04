Активность дронов РФ после удара по Чауди уменьшилась после удара по Чауди

Пожар в районе мыса Чауда. Фото иллюстративное: Крым.Реалии

Активность российских беспилотников на юге временно уменьшилась после поражения полигона на мысе Чауда. Именно оттуда оккупанты запускали "шахеды" и "герани" по украинским городам, в частности Одесской области. В то же время атаки с других направлений продолжаются. Враг меняет маршруты и высоты полета.

Об этом в эфире канала "Мы-Украина" рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Удар по мысу Чауда

В ночь на 28 ноября украинские Силы специальных операций нанесли точный удар по району хранения и запуска дронов "Shahed" у мыса Чауда. Братчук отметил, что после атаки на вражеский полигон активность россиян в этом районе заметно снизилась. По его словам, именно с Чауды оккупанты часто запускали "шахеды" на юг Украины.

"Был поражен один из полигонов, откуда эти шахедные "грани" летели. Пока там активность есть, но она стала меньше", — отметил он.

В то же время плохая погода не сдерживает противника. Российские дроны все чаще идут на минимальной высоте, используя рельеф и море как укрытие. Это затрудняет работу украинской ПВО и создает дополнительные риски для жилых районов.

Изменение мест запуска

Россия активно ищет новые точки для запусков беспилотников, в частности в оккупированном Крыму и на территории РФ. Оккупанты перемещают пусковые установки и обустраивают новые площадки вблизи населенных пунктов.

"Оккупированный Крым или Приморско-Ахтарск — оттуда враг максимально пытается атаковать. Иногда меняет локации на территории РФ, откуда дроны могут прорываться на юг Украины", — пояснил Братчук.

Он также добавил, что россияне пытаются маскировать дроны над акваторией Черного моря, а потому важно сбивать их именно там. Несмотря на это, украинские силы продолжают наносить удары по вражеским объектам, что уменьшает количество запусков и усложняет логистику оккупантов.

Напомним, мы сообщали, что оккупанты усиливают оборону Крымского моста. Также мы писали, что россияне свозят системы ПВО на территорию временно оккупированного Крыма.